Claudia afirma que cancelar las mañaneras “es autoritario”; Xóchitl dice que miente

La candidata se pronunció sobre la solicitud de su contrincante, Xóchitl Gálvez, para suspender las conferencias matutinas del Presidente López Obrador al afirmar que vulnera la equidad de la contienda electoral.

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).- Claudia Sheinbaum Pardo, la candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia“, aseguró que suspender las conferencias matutinas del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como solicitó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su contrincante, la abanderada del frente opositor, Xóchitl Gálvez Ruiz, sería un acto autoritario.

“Es un acto autoritario, ellos son autoritarios, ellos dicen que ellos defienden la democracia, pero están pidiendo un acto autoritario: decir que el Presidente no pueda informar al pueblo de México como lo ha hecho durante todo su periodo”, dijo Sheinbaum Pardo al finalizar una reunión con obispos en la sede de la Conferencia del Episcopado (CEM) en Morelos.

“Están pidiendo eso, ya lo resolvió además el Tribunal, entonces están pidiendo algo que ya fue resuelto, entonces no veo la razón”, agregó la candidata de Morena y partidos aliados.

Su respuesta de la petición que la candidata presidencial de la coalición “Fuerza y Corazón por México” hizo el martes pasado durante un encuentro con la Consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y otros consejeros electorales, fue que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Además, anunció que en la reunión que tendrá su equipo de campaña con los consejeros electorales expondrán su rechazo a que puedan ser suspendidas las conferencias matutinas que realiza de lunes a viernes el titular del Ejecutivo.

Gálvez Ruiz argumentó que las violaciones a la Constitución por emitir una y otra vez expresiones que pueden influir en el periodo electoral son motivo para suspenderlas, solicitud que los consejeros electorales aseguraron que sería sometida al Consejo General del INE.

Incluso, esta tarde reiteró a través de sus redes sociales que el Presidente López Obrador “viola la Ley y usa todo su poder y todo su dinero para robarse la elección”.

En su publicación, replicó las críticas de la candidata morenista, quien antes señaló que sería autoritario cancelar las “mañaneras”, por lo que consideró que ese calificativo corresponde a una serie de actos que el Gobierno federal ha cometido.

Pedí que se cancelen las mañaneras ahora en campaña porque el Presidente viola la ley y usa todo su poder y todo su dinero para robarse la elección. Dice @Claudiashein que pedir eso es autoritario. #ClaudiaMiente, explico: Autoritario es cerrarle las puertas de Palacio… — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) April 10, 2024

“Autoritario es cerrarle las puertas de Palacio Nacional a madres buscadoras, mujeres y padres de niños con cáncer. Autoritario es querer desaparecer al INE y la transparencia de Gobierno. Autoritario es atacar a periodistas, ciudadanos e intentar afectar la equidad en el proceso electoral desde Palacio Nacional. Autoritario es el régimen que ella representa. Nosotros lo que queremos es defender la democracia”, manifestó.

“VIOLARÍAN CONSTITUCIÓN”: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que la solicitud de la aspirante presidencial opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, de cancelar sus conferencias de prensa diarias es un “agravio a la libertad de expresión”.

Desde Palacio Nacional, aseguró que, aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que no se puede restringir la transmisión de las conferencias de prensa, suspender el espacio televisivo sería atentar contra su libertad de expresión y contra la Constitución.

“Quieren censurar las ‘mañaneras’. Están pidiendo que se cancelen las ‘mañaneras’. ¿Cómo nos van a silenciar? ¿Y las libertades dónde quedan? Tengo entendido que ya resolvió el Tribunal Electoral que no es posible hacerlo. Sería una gravísima violación a la Constitución, y desde luego un agravio a la libertad de expresión, y a la libre manifestación de las ideas”, señaló el mandatario.

“No sé qué les está pasando, están muy nerviosos, pero que se serenen, se tranquilicen. Somos adversarios, no somos enemigos. Vamos a abrazarnos, a respetarnos mucho. Nada más que no estamos en una dictadura, ni de izquierda ni de derecha. En México se vive en una democracia, y la democracia, entre otras cosas, implica pluralidad, diversidad, garantizar el derecho a disentir, no es pensamiento único”, añadió.

Además, López Obrador remarcó la importancia de mantener el debate de las ideas, pero con congruencia. “No ando de gelatinoso, de blandengue, zigzagueando. No tengo como doctrina la hipocresía, no digo una cosa y hago otra”.