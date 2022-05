Trump, Esper y los misiles a México

Hay quienes prefieren no escucharlo. Hay quienes eligen taparse los oídos y olvidar que alguna vez existió, que existe, que sigue ahí. Donald Trump no se fue. Está vivo.

La furia del expresidente de Estados Unidos ya no aparece en televisión como ayer. Su cuenta de Twitter continúa cerrada y la difusión de sus mensajes aparece —por ahora— restringida a un pequeño circulo de incondicionales. Sin embargo, los ecos de su administración continúan vigentes y amenazan con hacerse parte del futuro. Para muestra, un botón.

La semana pasada The New York Times publicó un adelanto de las memorias de Mark Esper. ¿Les suena el nombre? A la mayoría poco. Esper es un ingeniero sin mucho chiste y con una vida familiar tradicional. Sus memorias no serían de interés para nadie si no hubiera fungido como Secretario de Defensa del Presidente Trump entre el verano de 2019 y finales de 2020.

Las memorias de Esper —tituladas bajo el nombre de A Sacred Oath— se publicarán apenas este martes 10 de mayo en Estados Unidos. La editorial, seguramente en una buena estrategia publicitaria, filtró desde hace unas semanas algunos de sus contenidos que, retomados por el NYT, han llevado a intensos debates en Estados Unidos y, curiosamente, muy poquitos en México.

¿Qué sabemos hasta ahora del libro de Esper? Para empezar, que gran parte de sus 752 páginas están dedicadas a relatar sus vivencias de quince meses al lado de Donald Trump. A su exjefe, Esper se refiere como “una persona sin principios que, debido a su egoísmo, no debería ocupar un puesto de servicio público”. ¡Albricias! No es necesario (o quizás sí) haber trabajado como Secretario de la Defensa para haber llegado a esta misma conclusión. Todo el mundo había llegado al mismo consenso, al menos, para principios de 2016.

Hasta ahí, todo parece un ejercicio por parte de un funcionario retirado con el objetivo de distanciarse de quien fiera su jefe y ganar algo de dinero con un bestseller. Normal. Al parecer, sin embargo, hay más carnita en el libro: episodios clave en la Presidencia de Trump, hasta ahora inexplorados.

Según las filtraciones del NYT, Esper describe al Gobierno de Trump como poco profesional y sujeto a las ocurrencias más absurdas. Son varios los ejemplos. Aquí retomo un par: el 1 de junio de 2020, ante las protestas surgidas por el asesinato de George Floyd, Trump habría sugerido a Esper enviar 10 mil soldados a las calles de Washington listos para disparar a los manifestantes. En otra ocasión, secundó la propuesta de uno de sus asesores políticos para enviar 250 mil soldados a la frontera sur ante una gran caravana de migrantes. Así, sin más.

La mayor filtración que conocemos hasta ahora tiene que ver directamente con México. En 2020, Trump le pidió a Esper al menos en dos ocasiones, según cuenta, analizar la posibilidad de lanzar misiles a México para destruir los laboratorios de drogas de los carteles del narcotráfico. No lector, no leyó usted mal: enviar misiles —del modelo Patriot, especificó Trump— desde Estados Unidos a territorio mexicano para destruir objetivos específicos. El plan del expresidente era, continúa el relato de Esper, que toda la operación fuera secreta y no pudiera identificarse el origen del ataque. No iba a enterarse nadie. Esper, afortunadamente, le explicó algunos contratiempos que podría generar su idea.

Las filtraciones del contenido del libro de Esper han ocupado las primeras planas de los periódicos de Estados Unidos. Contrario a la expectativa, la idea de los misiles no fue tomada a mal en muchos sectores. A algunos les sigue pareciendo una buena idea. Donal Trump Jr. salió el 6 de mayo en defensa de su padre con declaraciones que algo nos dicen de la brújula moral que existe en esa familia. Traduzco aquí, libremente, lo escrito por el junior en su cuenta de Twitter con más de ocho millones de seguidores: “Todavía estoy tratando de descifrar la reciente indignación de los medios sobre la posibilidad de que mi padre quisiera apuntar a las fábricas de los cárteles mexicanos de la droga en México… ¿¿Se supone que eso sea algo malo??”. Bueno, no sabría por dónde empezar.

Las memorias de Esper fueron motivo de disputa legal por parte del Departamento de Defensa. Al parecer no cayó nada bien que un exministro hiciera públicas conversaciones que debían permanecer clasificadas. Nosotros, al sur de la frontera, sin embargo, agradecemos el gesto. Servirá para escribir una mejor semblanza de lo ocurrido los últimos años entre México y Estados Unidos, pero sobre todo para imaginar el futuro que se viene. Parece una mala obra de ficción, pero no lo es: hoy en día Donald Trump es favorito para ganar las elecciones para Presidente en 2024.

En su libro Esper reproduce las ideas y las palabras de un bribón; pero no de cualquiera, sino uno que quiere volver a ser Presidente. Y que tiene buenas posibilidades de serlo. Más vale tomarlo en serio. Se vienen tiempos recios.

Carlos A. Pérez Ricart https://www.sinembargo.mx/author/ricart Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.