El exGaribaldi Ricardo Crespo es sentenciado a 19 años de prisión por abuso sexual

El histrión fue detenido después de su esposa lo denunciara en diciembre del 2020 acusándolo de violar a su hija de, en ese entonces, 14 años de edad en varias ocasiones.

Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo).- Un Juez de enjuiciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México sentenció a Ricardo Crespo, exintegrante de Garibaldi, a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual en contra de su hija.

A través de un comunicado el despacho RPRC Abogados dio a conocer que el también actor fue sentenciado luego de haber resultado culpable por sostener conductas inapropiadas con su hija desde los cinco hasta los catorce años de edad.

En febrero del 2021 el actor y modelo fue detenido por Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) por supuesto abuso sexual en contra de su hija.

El histrión fue detenido después de su esposa lo denunciara en diciembre del 2020 acusándolo de violar a su hija de 14 años de edad en varias ocasiones.

HIJA DE CRESPO SE SINCERA SOBRE LOS ABUSOS DE SU PADRE

Después de poco más de siete meses de que detuvieran al actor Ricardo Crespo por abuso sexual, Valentina, hija del exGaribaldi, rompió el silencio y se sinceró sobre el proceso por el que ha atravesado.

En un video compartido a través de su cuenta de Instagram, Valentina habló sobre lo que ha vivido en los últimos meses desde que denunció al actor que participó en la primera temporada de Control Z.

“Este video es difícil pero importante para mí. Yo viví abuso sexual desde que tenía cinco años de parte de mi papá. Esto fue de los cinco años hasta los catorce años. En octubre del año pasado yo decido hablar primero con mi mamá, con mi abuelita y con mi hermano, les cuento y les pido que por favor todavía no hagan nada al respecto, pasó menos de un mes y decidí denunciar. Me costó demasiado, no fue nada fácil”, expresó.

La joven compartió que hay ocasiones en las que aún se cuestiona si los abusos que sufrió fueron por su culpa. “Llego a pensar todo eso, muchas cosas que se me vienen a la cabeza, pero saben fueron peor todos esos años que estuve guardado eso porque yo me estaba matando por dentro sola”.

Valentina aseguró que al hablar de su caso busca ayudar a miles de niños que pasaron o se encuentran viviendo una situación similar a la de ella.

Ricardo Crespo formó parte del elenco de Control Z, serie original de Netflix. Asimismo formó parte de algunas producciones de Televisa como la telenovela De pocas pulgas (2003), y a nivel musical fue parte del grupo Caballeros Cantan junto a los actores Agustín Arana, Chao, Lisardo y Manuel Landeta.