EU subvencionará servicio de Internet de alta velocidad a familias con menos recursos

Washington, 10 may (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes que subvencionará hasta con 30 dólares al mes el servicio de Internet de alta velocidad a las familias pobres, una medida que el Presidente del país, Joe Biden, aseguró que “cambiará la vida de la gente”.

Biden anunció la iniciativa, bautizada como “Programa de Conectividad Asequible”, en un evento en los jardines de la Casa Blanca acompañado por la Vicepresidenta, Kamala Harris, y por representantes de varias compañías proveedoras de Internet.

Today, we’re launching a program that allows millions of American families to get high-speed internet for free. To learn if you qualify, head to https://t.co/Mxd81tjeEg . pic.twitter.com/BdPow99KHB

Entre otros, Biden citó como ejemplos de la importancia de tener una conexión rápida a Internet: la telemedicina, el trabajo escolar fuera del aula y la creación de una nueva empresa.

El programa anunciado hoy está respaldado con fondos de la ley de infraestructura aprobada el año pasado por el Congreso estadounidense con apoyo tanto del Partido Demócrata como del Republicano.

La medida subvencionará con hasta 30 dólares al mes a aquellas familias que o bien tengan unos ingresos inferiores al doble del umbral federal de pobreza (55 mil dólares al año para una familia de cuatro miembros o 27 mil dólares para una persona que viva sola, por ejemplo) o bien reciban ya algún otro tipo de ayuda gubernamental.

More than 30 million Americans live in places where speeds are too slow or where there is no broadband infrastructure at all.

Thanks to the Bipartisan Infrastructure Law, we’re delivering high-speed internet infrastructure to every part of this country.

— President Biden (@POTUS) May 9, 2022