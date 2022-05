El Presidente –y es como protesta– no irá a la Cumbre de las Américas si no van todos

Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo).– El Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que no irá a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos si se excluye a algún país en ese encuentro.

Desde Palacio Nacional, López Obrador reconoció que se trata de una protesta. Destacó que es momento de unidad, no de exclusión.

“¿Cómo una cumbre de América sin todos los países de América? ¿De dónde son los no invitados? ¿Son de otro continente, son de otra galaxia, de un planeta no conocido?”, expresó, y luego leyó a Abraham Lincoln: “Las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos”.