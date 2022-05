AMLO advierte a Vitol que no tendrá trabajo en México si no aclara sobornos a Pemex

El Presidente López Obrador dio la instrucción de no aceptar el dinero que la empresa estaba otorgando hasta no saber quién o quiénes habrían recibido el soborno. Además, aseguró que su Gobierno no quiere tener relaciones con empresas corruptas, tanto del extranjero como de México.

Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró este martes que si la empresa Vitol no da a conocer los nombres de los funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) que habrían recibido 30 millones de dólares en sobornos para favorecer a la firma en licitaciones, no tendrá ninguna oportunidad de trabajo en México.

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal señaló que luego de que la empresa declarara su responsabilidad en un juzgado de Estados Unidos, él dio la instrucción de no aceptar el dinero que Vitol estaba otorgando como reparación del daño hasta que aclare quiénes habrían recibido los sobornos.

“Entonces, vinieron aquí y nos plantearon que ellos estaban dispuestos a devolver el dinero de los sobornos y de las operaciones que se habían llevado a acabo. No sé exactamente la cantidad. Y la instrucción que di es que no aceptábamos nada hasta no saber quiénes habían recibido esos sobornos. No queríamos tener ningún trato con esta empresa porque nos estaban dando el dinero, pero iba a quedar la sospecha de quién había recibido el soborno y además íbamos a quedar nosotros como encubridores”, dijo.

“Al parecer se está conociendo la información de quiénes recibieron estos sobornos o eso es lo que yo he conocido del caso. Para tener una idea más apegada a la realidad, vamos a pedirle a Pemex que informe el día de hoy sobre esto”, añadió.

López Obrador aseguró que su Gobierno no quiere relaciones con empresas corruptas del extranjero ni de México.

“Esa empresa si no llega a un acuerdo, si no se aclara esto, no va a tener ninguna oportunidad de trabajo en México. No queremos relaciones con empresas extranjeras corruptas. Ahora sí que ni del extranjero ni de México porque esa era la práctica, pero eso ya se terminó”.

El Presidente comparó este hecho con el caso de Odebrecht. “Porque todo comenzó en un juzgado de Estados Unidos y eso fue lo que llevó a hacer una revisión en todos los países de América Latina y significó cárcel para presidentes, órdenes de aprehensión para altos funcionarios de varios países y hasta México”.

En diciembre de 2020, el Departamento de Justicia estadounidense informó que durante un periodo de 15 años Vitol pagó millones de dólares en sobornos a funcionarios de tres diferentes países, entre ellos México, para obtener ventajas competitivas y conseguir negocios de compraventa de productos petroleros.

Desde el 3 de marzo pasado, López Obrador y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, informaron sobre el acuerdo al que llegó Vitol con autoridades de EU para “pagar algunas multas derivado de actos de corrupción cometidos por la empresa”. Sin embargo, Oropeza expresó en ese momento que la administración federal no estaba al tanto de la resolución.

Desde entonces, Pemex ha solicitado a la empresa que informe a quién se había dado el soborno y bajo qué concepto, pero la compañía respondió que no podía dar la información por razones del debido proceso. “Nosotros no podemos trabajar con una empresa que acaba de reconocer actos de corrupción y mucho más en el tema de no saber ni siquiera a qué contratos se refieren y a qué funcionarios se refieren”, expresó Oropeza.

El director de Pemex explicó en aquel entonces que Vitol haría un resarcimiento de daños a Pemex por 17 millones de dólares en efectivo y otro tanto por el concepto de “unos trabajos que están llevando a cabo y que ellos terminarían ya sin costo”.