“He sido excomulgada hasta tres veces”: Madonna solicita reunirse con el Papa

Por Julio Botija

Ciudad de México, 10 de mayo (AS México).- Madonna es una de las artistas más reconocidas dentro del mundo de la música tras cuatro décadas en la cima del pop, hasta el punto de ser considerada la “reina” de este género, según sus seguidores. Sin embargo, la artista de 63 años no tiene esa repercusión y respeto por la industria religiosa debido a una serie de actuaciones y hechos que la propia cantante hizo durante sus inicios en la década de los 80 y 90, que no sentaron muy bien a los grupos cristianos y católicos.

“Like a Prayer”, videoclip lanzado por Madonna, se llevó todas las críticas de la comunidad religiosa debido al empleo de simbología, como cruces o imágenes de Jesucristo en llamas. También, “Justify My Love” traspasó fronteras con el boicot solicitado por parte de Juan Pablo a causa de la utilización de extractos del texto del Apocalipsis y la promoción de la masturbación en sus letras. Toda esta represalia propició que la artista se convirtiera en una “embajadora del judaísmo” hasta que regularizase su situación con Dios.

“HE SIDO EXCOMULGADA HASTA TRES VECES”

Estos lanzamientos musicales y el comportamiento de la artista fueron considerados por el Vaticano como “blasfemia”, por lo que la Santa Sede anunció la excomulgación de Madonna hasta en tres ocasiones. “Es un desafío blasfemo a la fe y una profanación de la cruz. Debería ser excomulgada”. No obstante, han tenido que pasar más de 25 años para que la cantante resuelva sus problemas religiosos que arrastra hasta la fecha. Por ello, afirma que el Papa Francisco es la persona idónea para este cargo y con características muy diferentes a sus antecesores. “Las reglas son para los tontos. Por eso me gusta este nuevo Papa. Él se ve de mente más abierta”, explicó.

