Módulo InSight detecta en Marte el mayor terremoto jamás registrado en otro planeta

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) – El módulo de aterrizaje InSight Mars de la NASA detectó el terremoto más grande jamás observado en otro planeta: un temblor de magnitud 5 estimado que ocurrió el 4 de mayo de 2022.

InSight fue enviado a Marte con un sismómetro de alta sensibilidad, proporcionado por el Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES) de Francia, para estudiar el interior profundo del planeta. A medida que las ondas sísmicas atraviesan o se reflejan en el material de la corteza, el manto y el núcleo de Marte, cambian de formas que los sismólogos pueden estudiar para determinar la profundidad y la composición de estas capas. Lo que los científicos aprendan sobre la estructura de Marte puede ayudarlos a comprender mejor la formación de todos los mundos rocosos, incluidas la Tierra y su Luna.

