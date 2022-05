VIDEO FUERTE: Locutor de Nicaragua muere al intentar cruzar el Río Bravo rumbo a EU

Por Liz Hernández

Saltillo, 10 de mayo (Vanguardia).- Calixto Nelson Rojas Bordas, de 53 años, conocido locutor nicaragüense, perdió la vida bajo el Puente Internacional Uno, en Eagle Pass, luego de ahogarse y no poder resurgir del agua.

La trágica escena quedó grabada y se volvió viral en redes, pues se difundó que Rojas huyó de su país tras recibir amenazas de muerte, por lo que buscaba cruzar a Estados Unidos, por la frontera de Piedras Negras-Eagle Pass.

Junto con un amigo, el locutor cruzó el río, sin embargo, en una parte profunda, el locutor no pudo salir del agua, mientras, su compañero se aferraba a un pilar, sosteniéndose a contra corriente.

*Graphic Video*: A 38 yr-old Nicaraguan man drowned while trying to cross the Rio Grande River into Eagle Pass Texas. Video show his friend holds onto a pillar. National Guard was there. Guardsman told me they’ve been ordered not to do water rescues after SPC. Evans drowned. pic.twitter.com/VWxXW5RrmP

Aunque había personas alrededor, nadie se acercó a ofrecerles ayuda, pese a los desesperados gritos de su amigo, mientras, en el lado norteamericano, una persona filmó el desafortunado evento.

“Un día me dirigía a mi casa luego de venir de uno de los tranques [levantados en 2018] y me amenazaron de muerte, que si seguía así me iban a desaparecer a mí y a mi familia. Tuve que tomar la dura decisión de dejar a mi familia para resguardar sus vidas. Decidí salir de mi casa y, por ende, del país”, señaló Rojas en una carta donde narraba los motivos que lo hicieron huir de Nicaragua.

We called Texas DPS.

National Guard called Border Patrol which called Mexican authorities to save Elbe. He was reluctant because he didn’t want to go back to Mexico.

We reached out to Texas Military Department & Governor about reported order to not perform water rescues.

— Bryan Llenas (@BryanLlenas) May 2, 2022