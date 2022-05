Embajador de EU condena asesinato de 2 periodistas: Ataque “exige respuesta urgente”

Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo).– El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, condenó este martes el asesinato de dos periodistas mujeres ocurrida el lunes, una situación que “exige una respuesta urgente” para terminar con este tipo de agresiones: en el país han asesinado a 11 comunicadores en lo que va del año.

“El asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana Garcia Oliveira fue un acto cobarde y malvado. Fue un ataque contra toda la sociedad mexicana; y la comunidad internacional que valora la democracia lo repudia”, señaló Salazar en su cuenta de Twitter.

— Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) May 10, 2022

Salazar publicó este mensaje luego de haber visitado la tarde de este martes Palacio Nacional, donde vive y despacha el Presidente Andrés Manuel López Obrador. El Embajador salió del recinto sin dar declaraciones a los medios, a diferencia de otras ocasiones.

Este martes, sos periodistas mexicanas fueron asesinadas en el estado de Veracruz, confirmaron las autoridades locales, en un año particularmente violento para los trabajadores de la prensa en el país.

“La Fiscalía General del Estado informa que se inició carpeta de investigación, ante los lamentables hechos en los que perdieran la vida la directora del portal El Veraz, Yessenia Mollinedo Falconi y la reportera Sheila Johana García Olivera, en el municipio de Cosoleacaque”, señaló la dependencia en redes sociales.

El Gobernador veracruzano Cuitláhuac García detalló que se activó “un operativo coordinado de búsqueda de los responsables” de los homicidios. “Que le quede claro a quien no quisiera entenderlo, en Veracruz ya no hay ni complicidades ni se tolerará estas agresiones cualquiera”, dijo en Twitter.

“Daremos con los perpetadores de este crimen, habrá justicia y no habrá impunidad como lo hemos dicho y hecho en otros casos. El Gobierno de Veracruz ya no es omiso ni cómplice, vamos tras ellos. Agradezco el apoyo inmediato de la Secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez”, añadió.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana federal condenó asimismo los asesinatos de las periodistas Yessenia Mollinedo y Sheila Johana García. “Ya se pusieron a disposición del Gobernador y de la FGE de Veracruz las capacidades operativas y de investigación que coadyuven a esclarecer los hechos”, señaló la dependencia.

En lo que va de este 2022 van 11 periodistas asesinados en México; José Luis Gamboa Arenas, el 10 de enero, en el Puerto de Veracruz; Margarito Martínez Esquivel, el 17 de enero, en Tijuana, BC; Lourdes Maldonado López, el 23 de enero, en Tijuana, BC; Roberto Toledo, el 31 de enero, en Zitácuaro, Michoacán; Heber Fernando López Vásquez, el 10 de febrero, en Salina Cruz, Oaxaca; Jorge Luis Camero Zazueta, el 24 de febrero, en Empalme, Sonora; Juan Carlos Muñiz Hernández, el 4 de marzo, en Fresnillo, Zacatecas; Armando Linares López, el 16 de marzo, en Zitácuaro, Michoacán; Luis Enrique Ramírez Ramos, en Culiacán, Sinaloa, el 5 de mayo; Yessenia Mollinedo Falconi y Johana García Olvera, en Cosolecaque, Veracruz, el 9 de mayo.

Pero además, Salazar visitó Palacio Nacional luego de que López Obrador amagara con no asistir a la Cumbre de las Américas, que se realizará en territorio estadounidense, si no se invita a todos los países, incluidos Cuba, Nicaragua y Venezuela, cuyos regímenes han sido duramente cuestionados por EU y han sido descartados de este tipo de eventos.

Desde Palacio Nacional, López Obrador reconoció que se trata de una protesta. Destacó que es momento de unidad, no de exclusión.

“¿Cómo una cumbre de América sin todos los países de América? ¿De dónde son los no invitados? ¿Son de otro continente, son de otra galaxia, de un planeta no conocido?”, expresó, y luego leyó a Abraham Lincoln: “Las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos”.