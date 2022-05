La pandemia “no ha terminado”: OMS; pide aumentar tasas de vacunación en el mundo

Madrid, 10 de mayo (Europa Press).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisado de que la pandemia del coronavirus “no ha terminado” y pide a “todos” los países aumentar las tasas de vacunación.

“Los aumentos de contagios en más de 50 países destacan la actividad que tiene este virus. La alta inmunidad de la población por la vacunación hace que las tasas de fallecimiento sean menores, pero esto no ocurre en los sitios donde la cobertura de vacunación es baja”, ha destacado el dirigente del organismo de Naciones Unidas.

"WHO is hoping to see progress at the Global Summit on #COVID19 so that antivirals & tests, are shared fairly around the 🌍. We remain concerned that low-, middle-income countries remain unable to access antivirals & that testing is rapidly decreasing in many places"-@DrTedros

