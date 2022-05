Fin de aborto en EU perjudicará economía y hará retroceder décadas a mujeres: Yellen

Por Fatima Hussein

WASHINGTON, 10 de mayo (AP).— La comparecencia de la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ante una comisión del Congreso se desvió y se convirtió en un tenso e inesperado debate sobre el aborto, cuando los senadores le preguntaron sobre el impacto económico que tendrá una prohibición total a la interrupción del embarazo.

“Creo que eliminar el derecho de una mujer de decidir sobre tener hijos y cuándo tendrá efectos muy nocivos sobre la economía y hará retroceder décadas a las mujeres”, manifestó Yellen en respuesta a una pregunta del Senador demócrata Bob Menendez sobre si una prohibición al aborto perjudicará a las mujeres.

La respuesta de Yellen suscitó una mordaz respuesta del Senador republicano Tim Scott, quien le preguntó: “¿Acaba usted de decir que acabar la vida de un bebé es algo bueno para la tasa de participación laboral?”.

.@SenSchumer: "If the MAGA Republicans get their way, young girls will grow up in a world where if they become pregnant because of rape, they will have no choice but to carry their rapist's child. Can you imagine? Can you imagine?" pic.twitter.com/gMujURL9zy

— CSPAN (@cspan) May 10, 2022