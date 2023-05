Grupo armado ingresa a un taller mecánico en Yautepec, Morelos, y mata a 5 personas

Vecinos reportaron que los atacantes llevaban consigo armas de largo y corto calibre.

Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo).- Cinco personas resultados asesinadas durante la noche de ayer en el municipio de Yautepec, en el estado de Morelos.

A las 21:15 horas del pasado 9 de mayo, un comando llegó a un taller ubicado en la carretera Yautepec-Cuautla, a la altura de la colonia Tabachines y dispararon a cinco personas que estaban al interior de dicho establecimiento.

Dicho comando ingresó al taller, efectuaron el ataque y escaparon sin que pudieran ser detenidos por algún elemento de seguridad.

De acuerdo con medios locales, la Policía de Morelos recibieron el reporte de vecinos que los agresores portaban armas largas y cortas.

Luego de la llegada de un equipo de paramédicos, éstos determinaron que los cuerpos no contaban con signos de vida, por lo que solicitaron la presencia de la Fiscalía General del estado de Morelos con el fin de llevar a cabo el levantamiento de cadáveres para las respectivas necropsias.

Hasta el momento, ninguna autoridad estatal o municipial ha emitido algún tipo de comunicado referente a lo ocurrido.