Mbappé oficializa su salida del PSG, pero no anuncia si fichará por el Real Madrid

París, 10 de mayo (AP).- Kylian Mbappé anunció el viernes en redes sociales que dejará al Paris Saint-Germain, una decisión esperada para el astro francés y que se cree se unirá al Real Madrid.

Mbappé publicó en la red social X que disputará su último encuentro de casa el domingo ante Tolosa.

🚨 BREAKING: Kylian Mbappé confirms he LEAVES Paris Saint-Germain at the end of the season.

Real Madrid ⏳⚪️ pic.twitter.com/TTuXxpdOPB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2024