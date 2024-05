La falta de lluvias golpea duro a las especies, pescadores y al turismo de Pátzcuaro

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la sequía es un problema que afecta a México desde hace varios años, ante la falta de lluvia y el aumento de las temperaturas.

MÉXICO, 3 may (Xinhua).- La sequía que se registra en varias regiones de México afecta de sobremanera al lago de Pátzcuaro en el estado de Michoacán (oeste), uno de los más importantes y turísticos del país, lo que ha provocado la muerte de cientos de especies acuáticas, la pérdida del empleo de pescadores y la baja de turistas en la zona.

“A nosotros sí nos duele todo esto de la sequía. Para nuestros antepasados, ese era su tema, ese era su dios, esa era su religión, lo que es el agua, la Tierra, la lluvia y el Sol”, expresó a Xinhua el representante Serapio de la Cruz Guzmán, quien es el presidente del Consejo Comunal de Janitzio, que es la isla más grande y famosa del lago.

De la Cruz señaló que el aumento de la temperatura y la falta de lluvias han provocado una disminución considerable del nivel del agua del lago, lo que originó que se perdieran varias especies de peces en la zona lacustre.

La autoridad comunal recordó que hace tiempo había muchos tipos de peces en el lago, como el blanco, el achoque, la trucha y el charal.

En la actualidad, los pescadores dicen, sin embargo, que sólo pueden encontrar mojarras, chopas y charal, situación que afecta de manera directa al comercio de la región.

El representante de origen purépecha afirmó que los turistas han dejado de visitar la isla de Janitzio debido a la disminución del agua y a los rumores de que se secó el lago de Pátzcuaro.

“Este año sí bajó mucho (el nivel del agua), porque el año pasado también no hubo mucha lluvia. Por eso queremos sacar todo el lodo ahorita para que cuando llueva no tengamos problema”, expresó.

El líder comunal invitó a los habitantes de Janitzio, así como a la población en general, a “hacer conciencia” sobre el cuidado del agua, pues las sequías son un fenómeno que no sólo afecta al lugar, sino a muchas regiones del mundo.

“Concientizarnos de que debemos ser mejores personas. Debemos cuidar el agua. Ya no estamos como para tirar (el agua), como para barrer, como lo hacíamos antes (con agua). Ya no”, sostuvo.

De la Cruz dijo que a pesar del complicado panorama, los habitantes de Janitzio confían en que las autoridades de México puedan rescatar el lago de Pátzcuaro, un tesoro natural de Michoacán y cuna del pueblo purépecha.

“Nosotros no vamos a dejar morir nuestros usos y costumbres, vamos a estar latentes, vamos a estar fuertes. Siempre vamos a estar unidos, porque esto no se puede morir. Al perderse el agua de Pátzcuaro se pierde Michoacán”, agregó.

Turistas de todo el mundo visitan el lago por sus atractivos y diversidad gastronómica, siendo la isla de Janitzio, de las nueve existentes, la más famosa por su gran monumento al héroe independentista José María Morelos y Pavón, así como por la procesión iluminada del Día de Muertos.

Para el turista guatemalteco, René de León, la sequía es un problema mundial y el lago mexicano no es ajeno, pues ahora lo encuentra contaminado y con un desagradable olor.

“Usted sabe que (la sequía) es un problema mundial que poco a poco ha ido afectando, no ha sido de lleno, pero sí creo que se siente más calor. Ya ve que el medio ambiente cada vez es más diferente, va cambiando, de mal en peor, pero es a causa de que no nos hemos educado”, comentó.

De León mencionó, además, que encontró algunas “culebrillas” muertas, pero “nunca imaginó” que se trataba de algo serio y que el nivel del agua estaría tan bajo.

“En realidad, sí me causó tristeza porque todo mundo yo oigo que dicen: ‘el lago de Pátzcuaro, muy bonito, qué bello’, y todos los turistas vienen con aquello de que van a encontrar algo bello, pero la verdad no me gusta verlo así tal como está”, externó.

El guatemalteco exhortó a la gente a pedir ayuda a las autoridades para que el lago no muera, pues mucha gente que vive del turismo se vería afectada.

