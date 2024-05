VIDEO ¬ Usuarios de la L6 del Metrobús se tiran al piso por balacera en Azcapotzalco

Los hechos ocurrieron en la colonia San Martín Xochinahuac, cuando un oficial de la SSC-CdMx realizaba trabajos de investigación para identificar a los integrantes de una célula delictiva que opera en la demarcación.

Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo).- Pasajeros del Metrobús de la Ciudad de México vivieron un momento de terror al presenciar una balacera ocurrida la noche de ayer en la estación Ferrocarriles Nacionales de la Línea 6, en Azcapotzalco.

Los hechos ocurrieron en la colonia San Martín Xochinahuac, cuando un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina realizaba trabajos de investigación para identificar a los integrantes de una célula delictiva que opera en la demarcación.

Al escuchar detonaciones de arma de fuego, se dirigió a la avenida Eje 5 Norte y observó a un hombre de alrededor de 30 años de edad, con heridas de bala, por lo que pidió apoyo de una ambulancia.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al lugar del ataque armado llegaron al sitio y confirmaron que se encontraba lesionado, por lo que pudo ser hospitalizado para su atención médica especializada.

En un video compartido en redes sociales, se observa el momento en el que los usuarios del Metrobús se tiraron al piso para protegerse de los disparos.

“Momentos de terror vivieron pasajeros del Metrobús CdMx, esto tras registrarse una balacera en las inmediaciones de la estación Ferrocarriles Nacionales de la Línea 6, en la U.H. San Pablo Xalpa, Azcapotzalco”, manifestó.

— Todos Somos Azcapotzalco (@TodosSomosAzcap) May 10, 2024

Mientras tanto, el oficial aseguró una motocicleta color negro que se encontraba junto al lesionado, misma que puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente que tomó conocimiento de lo ocurrido para las investigaciones del caso.

También se realizó el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona, para identificar a los probables responsables de realizar los disparos.

Por este hecho, el Metrobús informó que la unidad involucrada, que viajaba con dirección a El Rosario, detuvo su marcha al dar la vuelta en Calzada de los Misterios hacia avenida Montevideo, al recibir un impacto de bala.

Durante el ataque armado, resultó lesionada una mujer que viajaba en un automóvil eléctrico, quien tuvo que ser hispitalizada. En tanto que el operador fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para determinar su situación juridica.