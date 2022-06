El padre de la novia, la versión latina que rompe estereotipos llega a HBO Max

Una nueva versión del clásico romántico El padre de la novia llega a la plataforma de HBO Max, saltándose su estreno en salas, para ofrecer una trama que toma la esencia de los filmes de los 50 y de los 90 pero ahora incluyendo a familias latinas y rompiendo estereotipos de género.

Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).- Un clásico de la comedia romántica está de vuelta en una nueva versión que rompe estereotipos latinos y de género: El padre de la novia, producción de HBO Max, que llega a la plataforma este 16 junio bajo la dirección del mexicano Gary Alazraki.

Todo amante de estas comedias conoce bien la trama que vio la luz por primera vez en 1950 o después en su remake en 1991 protagonizado por el actor Steve Martin, en la que un padre pone sus nervios de punta al conocer la noticia del casamiento de su hija.

La cinta, que se desarrolla durante la organización de la boda, muestra el caos y la tensión entre el padre y la familia en su miedo por alejarse de la bella novia, pero para esta nueva versión de 2022, las cosas cambian, como los tiempos lo demandan.

“Me pregunté: ¿Quién es la novia en 2022 y quién es el padre de la novia en 2022? Sofi es una mujer moderna que le importa mucho su carrera, que ve en su pareja alguien parecido a ella, que se ven cara a cara. Una mujer inteligente que quiere viajar, vivir su vida y también no está muy de acuerdo con ciertas tradiciones, porque hay que ser honestos, no todas las tradiciones son buenas, hay algunas que evolucionaron, y eso es el reto que hace Sofi con su padre”, cuenta en un encuentro con medios la actriz puertorriqueña Adria Arjona (Morbius, 2022) quien da vida a Sofi, la prometida.

Bajo este velo, la película de Gary Alazraki (Nosotros los nobles, 2013) se desenvuelve en una comedia romántica actualizada que, de hecho inicia, con la noticia de un divorcio entre Andy García y Gloria Estefan, los padres de la novia, y con un elenco completamente latino.

“La forma en que se concibió la película fue como de tratar de que no siempre todo lo que Hollywood saca sea como de estas familias anglosajonas blancas, querían explorarlo desde otros ángulos, y en el ángulo de los inmigrantes para mí fue muy fácil de conectar con él porque me mudé hace tres años a Estados Unidos para perseguir oportunidades más grandes y estoy viendo a mis hijos volviéndose parte de esa cultura”, señala Alazraki.

Esta vez la cinta no deja caer todo su peso narrativo en el padre, sino también da más voz a otros personajes, invierte papeles y centra su atención al lado más emocional de cada uno, pero también desde una perspectiva de género y el que hay detrás de todos esos miedos que manifiestan.

“Está interesante porque eso pone al papá en una situación donde no nada más se trata de cuál es su relación con su hija, sino con su esposa, y con su otra hija, y entonces preguntarnos: Cuál es su rol como hombre adentro de la familia, donde del personaje de Diego Boneta llega a ilustrar cómo no deben haber un miedo a ser vulnerado. El hombre puede ser vulnerable y no siempre debe proyectar fuerza para ser considerado hombre. Esa es la gran transformación”, apunta el director.

“Rompe con muchos estereotipos esta película, el estereotipo latino y de género también. ¿Quién dice que hoy por hoy un hombre no puede seguir a su mujer y apoyarla? Y en este caso mi personaje se desvive por su mujer, y la apoya y no es ella quien lo está siguiendo a él, sino él a ella, y creo que eso es muy padre porque crecemos con la idea que significa ser un hombre hoy por hoy y es importante romper con ese estereotipo y mostrar que la fuerza está en poder ser vulnerable y el estar seguro contigo mismo, aunque no te gusten los deportes o la violencia, eso es un aspecto muy interesante”, recalca Diego Boneta, que en su papel como Adán Castillo se abre al cambio de rol.

Por otra parte, el otro foco de atención se concentra en la comunidad latina, específicamente en la cubana y mexicana en Estados Unidos, que son representadas por las familias de los novios y que da pie también a una serie de divertidas situaciones al tratar de mezclar culturas diferentes.

Aquí un aspecto a resaltar es que se luchó para que todo el cast fuera representado por latinos y no por otras nacionalidades como productores estadounidenses de Warner deseaban en un inicio contemplando al español Javier Bardem para el hacer el papel que tomo finalmente el oscareado Andy García.

El elenco es conformado también por Isabela Merced, Macarena Achaga y Pedro Damian, el padre del novio:

“Competimos con el estereotipo de estos personajes latinos que pudieran ser tomados como divertidos, un poco destructivos también, pero que existen y que no necesariamente tienen que ver con una nacionalidad, creo que eso es muy importante porque son seres humanos, y estás hablando de arquetipos y estás hablando de padres, que creo que era muy importante en la historia. Son dos padres que quieren fiestas diferentes, pero creo que al final lo que les importa, o de lo que se van a dar cuenta, es que sus hijos es que se han felices”.

El padre de la novia llega directo a la plataforma de HBO Max saltándose su paso por las de cine. El filme toma sólo la esencia de la trama nacida en los 50 para ahora ser más una adaptación a lo nuevos tiempos.

“Es una película que es necesaria para este momento ahora. Venimos de unos años difíciles y creo que la gente se estará dando un come back de estas películas noventeras de comedia romántica. Es importante ver una película, disfrutarla y verte reír y poder llorar. Es una película increíble para poder ver en familia, trata sobre una familia y creo que es muy bonito ver esta película así”, finalizó Boneta.

Bianka Estrada https://www.sinembargo.mx/author/biankaestrada Me gusta hablar sobre series, películas, documentales y mucho streaming. Cine mexicano para todos. Le busco el otro lado al entretenimiento: el social. Datos y datos para no aburrirnos.