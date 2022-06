Europa ya supera los 700 casos de viruela del mono, informa ECDC; van 385 en 10 días

Madrid, 10 de junio (Europa Press).- Europa ya ha contabilizado 704 casos de viruela del mono, según los datos publicados este viernes por el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), con fecha del 8 de junio.

#Update:#Monkeypox multi-country outbreak.

Since the start of the outbreak:

– a total of 704 cases have been confirmed in the EU/EEA

– a total of 1 177 cases have been confirmed worldwide (including EU/EEA)

Read more: https://t.co/Kt7Wb7To6f pic.twitter.com/eqsumX8S7h

— ECDC Outbreaks (@ECDC_Outbreaks) June 10, 2022