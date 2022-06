Un estudio vincula fumar con un riesgo 37% mayor de fracturas óseas y osteoporosis

Madrid, 10 de junio (Europa Press).- Un estudio de la Universidad de Nevada (Las Vegas, Estados Unidos) ha revelado que los hombres fumadores se exponen a un mayor riesgo de osteoporosis, fracturas óseas y muerte prematura. Los hallazgos, publicados en la revista Nature Scientific Reports, ha analizado casi 30 mil casos de huesos rotos durante las últimas tres décadas en 27 publicaciones de investigación y ha descubierto que fumar aumenta el riesgo de fracturarse un hueso hasta en un 37 por ciento.

