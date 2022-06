“Pensé que estaba buscando un príncipe”: Rebel Wilson presume a su novia en redes

AS MÉXICO

Por Eric Santos

Ciudad de México, 10 de junio (AS México).- Rebel Wilson ha llevado a cabo un notable cambio en su vida, primero con una espectacular pérdida de peso abrazando un estilo de vida saludable y ahora presentando a su nueva novia. La actriz que triunfa en Netflix con la película El año de mi graduación confesó recientemente haber vivido un año realmente intenso conociendo a gente, “unas 50 personas”, aunque “algunas de ellas fueron solo una cita”. Ahora ha conseguido encontrar el amor y una ilusión y estabilidad necesarias para presentar públicamente la “culpable” de que vuelva a tener románticos sentimientos.

Hace unos días ya aseguró que estaba “felizmente en una relación” con una persona a la que conoció gracias a un amigo, pero no ha sido hasta ahora cuando ha desvelado su identidad. Se trata de Ramona Agruma, una diseñadora de ropa y joyas que dirige la firma Lemon Ve Limon en Los Ángeles. Ambas han posado de lo más sonrientes en Instagram con un mensaje más que destacado por parte de Rebel.

“Pensé que estaba buscando un príncipe Disney, pero tal vez lo que realmente necesitaba todo este tiempo era una princesa Disney”, escribió. Junto a estas palabras publicó unos corazones, un arcoíris como lema del Orgullo y un ‘Love is love’ (El amor es amor) como hashtag. Rebel, no obstante, no dio detalles de cuánto tiempo llevan o dónde surgió se amor, pero en la prensa estadounidense aseguran que llevarían viéndose al menos desde el pasado mes de febrero, cuando fueron fotografiadas durante la Super Bowl.

“Antes de vernos en persona hablamos por teléfono durante semana. Y fue un modo genial de conocerse. Un poco antiguado, pero muy romántico”, contó el pasado mes de mayo para People. “Creo que pasar por el proceso de encontrar que tienes más autoestima hace que lo que busques en una pareja sea algo más elevado, así que creo que es muy bueno tener a alguien que sea un igual, estar en una relación sana (…). Estar en una relación sana es algo completamente diferente”.

APOYO EN REDES SOCIALES

Numerosos rostros conocidos han mostrado su apoyo y su cariño para Rebel Wilson ante este anuncio, como por ejemplo Melanie Griffith, Ariana DeBose, Elizabeth Banks o Anna Kendrick. La publicación superó rápidamente el millón de likes, un hecho que seguro que todavía ha terminado por alegrar a la popular y divertida actriz.

