Amazon Prime Video renueva la serie The Boys por una cuarta temporada

Madrid, 10 de junio (Europa Press).- The Boys tendrá una cuarta temporada. Prime Video ha confirmado la renovación de la serie basada en los violentos y explícitos cómics de Garth Ennis y Darick Robertson.

La ficción está protagonizada por Karl Urban (Carnicero), Jack Quaid (Hughie), Antony Starr (Patriota), Erin Moriarty (Luz Estelar), Dominique McElligott (Reina Maeve), Jessie T. Usher (A-Train), Laz Alonso (Leche Materna), Chace Crawford (Profundo), Tomer Capon (Frenchie), Karen Fukuhara (Kimiko), Nathan Mitchell (Black Noir), Colby Minifie (Ashely), Claudia Doumit (Victoria Neuman) y Jensen Ackles (Soldier Boy).

El anuncio llega tras el exitoso estreno de la tercera temporada, que lanzó en servicio de streaming de Amazon sus tres primeros episodios el pasado viernes 3 de junio. Durante los tres primeros días de su tercera temporada, la audiencia mundial de The Boys ha crecido un +17 por ciento respecto a la segunda temporada, y un +234 por ciento respecto a la primera.

We have some diabolical news…@TheBoysTV has officially been renewed for a 4th season! pic.twitter.com/EJ6eFZLVUY

— Amazon Studios (@AmazonStudios) June 10, 2022