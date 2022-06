Líderes cierran pacto migratorio en Cumbre de las Américas; considera vías legales

Por Elliot Spagat y Chris Megerian

LOS ÁNGELES, 10 de junio (AP).— El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y otros líderes del hemisferio occidental presentarán el viernes una hoja de ruta para los países que reciben a un gran número de migrantes y refugiados.

La “Declaración de Los Ángeles” es quizás el mayor logro de la Cumbre de las Américas, que se ha visto golpeada por las diferencias que despertó la lista de líderes invitados por Biden. Las delegaciones de México y de varias naciones centroamericanas estuvieron encabezadas por sus principales representantes diplomáticos tras la negativa de sus mandatarios a participar en un evento del que se excluyó a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Entre los principios que se anunciarán en el último día de la cumbre se incluyen vías legales para entrar a los países, ayudas a las comunidades más afectadas por la migración, una gestión humana de las fronteras y respuestas de emergencia coordinadas, según un alto funcionario estadounidense que informó a los reporteros antes del anuncio oficial.

