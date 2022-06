“No puedo sonreír”: Justin Bieber pospone conciertos luego de sufrir parálisis facial

De acuerdo con Bieber, este problema de salud es “bastante serio” por lo ya se encuentra realizando ejercicios faciales para mejorar su condición actual.

Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).- Justin Bieber informó a sus seguidores que sufrió una parálisis facial en la mitad del rostro, razón por la que se vio en la necesidad de posponer varios de los conciertos que ya tenía previstos como parte de su “Justice World Tour”.

“Quería informarles sobre lo que ha estado pasando, obviamente, como probablemente puedan ver en mi cara, tengo este síndrome llamado síndrome Ramsay Hunt, y es por este virus que ataca el nervio en mi oído, en mis nervios faciales, y provocó que mi cara tuviera parálisis, como pueden ver este ojo no parpadea, no puedo sonreír de este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve, así que hay una parálisis total en este lado de mi cara”, compartió el cantante canadiense a través de un video difundido en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con Bieber, este problema de salud es “bastante serio” por lo que tomó la decisión de posponer sus próximos shows en lo que se recupera. Por lo pronto, dio a conocer que ya se encuentra realizando ejercicios faciales para mejorar su condición actual.

“Desearía que este no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me dice que tengo que bajar el ritmo, y espero que ustedes entiendan”.

La noticia se da después de que Justin Bieber alertara a sus fan al cancelar tres de sus conciertos en Canadá por indicaciones médicas.

El síndrome de Ramsay Hunt ocurre cuando un brote de culebrilla afecta el nervio facial cerca de uno de los oídos. Este padecimiento puede llegar a causar parálisis facial y pérdida auditiva en el oído afectado, según la información publicada en el sitio de la clínica estadounidense Mayo Clinic.