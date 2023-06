La CdMx avanza en la regulación de estancias y paseadores de perros con la Ley Maple

Con la finalidad de evitar situaciones de maltrato y regular el oficio de los paseadores, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) realizó a finales de mayo, a través de la Agatan, el primer curso de capacitación para personas que se dedican a pasear perros con el objetivo de priorizar el bienestar de los lomitos.

Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).- En junio del 2022 se hizo viral el caso de Maple, un perro de raza Shiba Inu que fue inscrito en un campamento canino y regresó a su hogar en una urna luego de que sus cuidadores le aseguraran a su tutora, Adriana Mondragón, que el cachorro falleció tras sufrir una mordedura de serpiente.

La lucha por justicia inició en los días posteriores cuando Mondragón interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Fedapur) de la Ciudad de México, dependencia que terminó por develar las inconsistencias del caso, entre las que se encontraba que el cuerpo cremado no pertenecía al Shiba Inu.

Ahora, a casi un año de lo ocurrido, el Congreso de la Ciudad de México aprobó con 48 votos a favor la Ley Maple –en honor al cachorro que ya no pudo regresar a su casa–, también conocida por Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México, con la que se busca regular las estancias, guarderías, campamentos y hasta a los paseadores de perros.

“A mí algo que me gusta mucho es que esta Ley [Maple] ya trata a los animales como seres sintientes, cosa que va en concordancia con la Constitución de la CdMx y cuando uno lee el dictamen puede ver que las personas son referidas como tutores o responsables y ya no como propietarios porque como propietarios pues el animal es una cosa y tú puedes hacer lo que quieras con esa cosa, y al considerar a los animales seres sintientes y ser tú el tutor responsable de ese animal, la connotación es completamente distinta y creo que esto nos va a ayudar mucho”, compartió en entrevista para SinEmbargo la Doctora Claudia Edwards, veterinaria, etóloga y directora del programa Humane Society International (HSI) México.

“También me parece muy valioso que este dictamen y esta Ley estén basados en los cinco dominios. Esto nos va a permitir no solamente enfocarnos en que el animal no tenga una mala vida sino luchar porque tengan una vida que valga la pena vivir, que tengan experiencias positivas. Además estos dominios abren una situación de fondo muy interesante para que podamos tomar en cuenta los estados mentales de los animales cuando nosotros estamos haciendo dictámenes”, agregó.

Los cinco dominios del bienestar animal es un método de evaluación sistemática en los que se toman en cuenta aspectos físicos funcionales como la nutrición, el entorno, la salud, el comportamiento y por qué no, hasta la salud mental de los animales.

LA IMPORTANCIA DE REGULAR LAS ESTANCIAS Y PASEADORES DE PERROS

Desde hace un par de meses varios internautas han denunciado el actuar de los paseadores de perros, más de aquellos que suelen llevar manadas de hasta 15 ejemplares o a los animales sin correa.

“Prohiban los paseadores de perros en condesa!!! más los que llevan en manada, siempre los jalan, los tratan mal y hasta los ahorcan!! (sic)”, es uno de los tantos tuits que han denunciado el mal actuar de los paseadores.

PROHIBAN LOS PASEADORES DE PERROS EN CONDESA!!! MÁS LOS QUE LLEVAN EN MANADA, SIEMPRE LOS JALAN, LOS TRATAN MAL Y HASTA LOS AHORCAN !! 😡 Este vato es uno de muchos que eh visto! pic.twitter.com/2ZrRKFVia4 — Nicte-ha Peña (@NicteUscangaP) May 29, 2023

En este sentido, con la Ley Maple se deberá crear un padrón oficial de prestadores de servicios de animales de compañía, en donde se incluirán escuelas de adiestramiento, pensiones, clínicas y hospitales.

Asimismo las 16 alcaldías de la Ciudad de México deberán supervisar y regular las actividades en pensiones y escuelas, y verificar la disponibilidad de un veterinario capaz de atender emergencias durante el día para evitar situaciones como la de Maple.

En cuanto a los paseadores, terapeutas y entrenadores deberán contar con un permiso para laboral.

Al respecto, la Dra. Edwards explicó que la regulación de cuidadores a partir del padrón oficial permitirá tener lineamientos que vayan a favor del bienestar animal, lo que ayudará a los tutores a conocer los límites y las situaciones que no son permitidas.

“La Agencia de Atención Animal (Agatan) estará encargada de esta situación [que se respete el padrón de paseadores y estancias] y ellos tienen un comité de participación ciudadana, del cual yo formo parte, y esto es un tema que hemos estado trabajando desde hace bastante tiempo para identificar cuáles serían algunos lineamientos marco que podrían ayudar a que los perros disfruten más del paseo y los paseadores también tengan un trabajo mucho más estandarizado”.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó en julio del 2022 que atendió más de 17 mil 600 reportes por maltrato animal entre 2020 y el primer semestre del 2022, y que canalizó 5 mil 587 casos a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y mil 927 a la Brigada de Vigilancia Animal en el mismo periodo.

De acuerdo con la información publicada por el organismo, el 87 por ciento de dichos reportes estuvieron relacionados con el maltrato a perros.

Con la finalidad de evitar situaciones de maltrato y regular el oficio de los paseadores, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) realizó a finales de mayo, a través de la Agatan, el primer curso de capacitación para personas que se dedican a pasear perros con el objetivo de priorizar el bienestar de los lomitos.

El curso, que se llevó a cabo la Quinta Colorada del Bosque de Chapultepec, se realizó con el objetivo de trabajar en un padrón para que los paseadores, organizados y reglamentados, cuenten con los conocimientos y las herramientas necesarias que permitan ejercer de manera adecuada el oficio.

Si bien, en ocasiones resulta complicado salir a pasear con los perros por la rutina, la Dra. Claudia concluyó que es importante que los tutores también se preocupen por formar un lazo social con sus animales.

“Los paseos pueden servirnos para hacer lazos social con el perro hasta poder utilizar ese mismo ejercicio, que parece que no es nada importante, en una situación de emergencia [como sismos e incendios], se pueden ahorrar segundos, minutos vitales para poder sobrevivir, además de eso, por supuesto, va a permitir que tanto la persona como el animal estén en mejor condición física, darnos ese respiro de salir y caminar con el perro, nos va a servir también a tener mucho menos estrés, y te ayudará a conocer a tu perro”.

