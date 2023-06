Pobladores alertan que extracción de arena del Río Papagayo ha causado falta de agua

Pobladores sostienen que empresas gravilleras se encuentran bajo el amparo del Gobierno estatal, que encabeza la Gobernadora Evelyn Salgado, pese a que no cuentan con un permiso del Gobierno federal, mediante la Conagua, lo que les ha permitido extraer de manera excesiva arena y grava del río Papagayo, lo que ha dejado sin agua a esa región, además de provocar la extinción de peces y camarones.

Ciudad de México, 10 de Junio (SinEmbargo).- El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop) en Guerrero denunció la grave extracción de materiales pétreos que está sufriendo el Río Papagayo, misma que, aseguran, está ocurriendo con conocimiento y permisividad del Gobierno estatal, pese a que dicha actividad requiere el permiso del Gobierno federal y de los propios comuneros de la región.

Durante una asamblea que se llevó a cabo en el poblado de Cacahuatepec, en el municipio de Acapulco, Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero de la Cecop, explicó que estas tierras son de uso agrícola, por lo que exigió al Gobierno federal que se investigue cuales son las empresas que están realizando la extracción excesiva de arena y grava del río, consignó el diario La Jornada.

Lo anterior, porque, detalló, son alrededor de 12 tolvas las que se encuentran operando a los márgenes del cauce del Papagayo, lo que ha tenido consecuencias perjudiciales sobre el manto freático de algunos sectores del mismo, por lo que, advirtió, acudirán al Centro Mexicano de Derecho Ambiental a denunciar la sobreexplotación que está sufriendo el río.

Agregó que además de ponerlo en extinción, debido a que la extracción de estos materiales, ha mermado el caudal del cuerpo de agua, también está acabando con los camarones y peces así como con las huertas, las palmas. Suástegui Muñoz acusó que la defensa del Río Papagayo ha tenido repercusiones entre quienes cuidan de él, ya que se han presentado 100 órdenes de aprehensión contra los integrantes de la Cecop, de las que 80, afirmó, fueron impulsadas por empresas gravilleras.

Los integrantes de la Cecop recordaron que en febrero de 2017, ganaron un litigio contra una de estas empresas, propiedad de Humberto Marín Molina, por lo que el tribunal agrario ordenó a esta sacar la maquinaria del cauce y dejar de saquear el mismo. Sin embargo, alertaron que en los últimos años la explotación de los materiales pétreos no sólo continuó sino que, incluso, aumentó.

Asimismo, los inconformes llevaron a cabo un recorrido a orillas del Papagayo, en el que confirmaron la presencia de máquinas retroexcavadoras, en donde los trabajadores de las empresas improvisaron un camino para introducir esta maquinaria hasta el centro del río, por lo que también comprobaron que las personas pueden atravesar el cauce caminando, ante el bajo nivel de agua que hay, y pudieron corroborar que no hay gravilla sino lodo al fondo del mismo.

Previo a esta asamblea, el 30 de mayo, Abelina López Rodríguez, Alcaldesa de Acapulco, se refirió al tema y solicitó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) implementar medidas para evitar que siga la extracción de grava y arena en el Río Papagayo, y que no se provoquen más daños.

“Es competencia de Conagua, lo es, y me parece que se requiere tomar medidas a quien corresponda, lo cierto es que empieza a haber estragos y lo que hicimos es un brazo para jalar el agua, conducirla a donde está el pozo Raney para que le entre a la celda y pueda tener agua Costera, parte de Rena y si es preocupante el tema”, dijo la edil durante el evento denominado Leer para Transformar, que se llevó a acabo en el Zócalo de Acapulco como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro.

Añadió que su Gobierno destinó 25 millones de pesos para dotar de agua a comunidades de Cacahuatepec, y destacó que pese a que la extracción de materiales pétreos no es un tema que compete al Ayuntamiento, ya está teniendo un efecto negativo, lo que los habitantes viene denunciando desde hace tiempo.

“Efectivamente pareciera como lejano el que extraigas la grava, la arena, pero ya hay consecuencias en la captación del río” y es que mencionó que ahí se construyó el pozo Ranney, que da agua a la parte baja de la ciudad, pero también a la zona de Ciudad Renacimiento y Emiliano Zapata, pero ahora hay pura arena y muy poca agua.

Días antes del posicionamiento de López Rodríguez, el diario El Sur consignó el llamado del Cecop para impedir que se siga extrayendo grava y arena del Río Papagayo, en el que también acusaron a las empresas extractoras de no contar con los permisos oficiales y tampoco el de las comunidades que forman parte de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.

Los afectados sostuvieron que dichas compañías se encuentran bajo el amparo del Gobierno estatal, que encabeza la Gobernadora Evelyn Salgado, después del tiroteo en La Concepción en enero de 2018, cuando fueron ejecutados policías comunitarios y encarcelados comuneros.

Durante un recorrido que el diario realizó junto con Suástegui Muñoz, este señaló una pared de arena que está junto al río, “aquí debería de estar” el nivel de agua, exclamó. El recorrido con el vocero del Cecop empieza en Rancho las Marías, donde tiene una huerta, y continúa en la comunidad de La Parota, donde se pretendía construir “la gran presa, la presa de la muerte”, dice quien fue encarcelado varias veces por este proyecto.

Pero más allá de la sequía que se está viviendo, el vocero del Cecop acusa a las gravilleras por el bajo nivel del Río Papagayo porque utilizan dragas que se meten al río y socavan para extraer la grava que sirve para retener el agua. Después de acumular el material pétreo, lo traspasan a un terreno cerca del río y separan el material con agua y arena que también venden.

Asimismo, extraen “tierra lama” que se utiliza para jardines por su riqueza en minerales; también sacan el material pétreo granzón que se usa para decorar o hacer tabicón; grava clasificada, que “ya tiene la medida de tres cuartos de pulgada, de ahí sacan la piedra bola, que se mete a una trituradora, donde se muele y sale triturada. Es la más cara porque ya viene triturada a la medida de los constructores”, cuenta Suástegui Muñoz; y por último, las gravilleras extraen la piedra que se utiliza para decorar las “casas de los ricos”.

A lo largo del camino entre La Sabana y los Bienes Comunales se observaron varios camiones de volteo repletos de grava. Antes había tres gravilleras, hoy son alrededor de 12, asegura el vocero del Cecop, las cuales “están sobreexplotando el río sin el permiso de la Conagua, sin el permiso de la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) ¡y sin el permiso de los comuneros de Cacahuatepec!”.

De las gravilleras históricas, Suástegui Muñoz cuenta que una está instalada desde hace 50 años en la comunidad de Bella Vista Papagayo, cerca del puente que conecta con San Marcos, cuya propietaria es la familia Cadena Almanza. Otra empresa que tiene como 25 años se encuentra en Parotillas y es de Humberto Marín.

Otras tres extractoras de larga data, alrededor de 40 años, se encuentran en Agua Caliente y los propietarios son los hermanos Valle. En esa comunidad se instalaron a partir del 2018 otras cuatro gravilleras, pero “desconocemos hasta el momento quiénes son los propietarios, lo único que sabemos es que es gente de Jalisco, incluso se menciona ahí que pudiera ser de algunas personas relacionadas con cuestiones ilícitas, con grupos criminales”.

Se pretende instalar tres empresas más, una en la comunidad Tasajeras, otra en Salsipuedes y otra en Los Ilamos, pero no han podido “porque hay una fuerte presencia del Cecop”, asegura su vocero y agrega que era “estratégico” la existencia de la Policía Comunitaria porque “cuidaba los recursos naturales y el medio ambiente, y no permitía la instalación de más gravilleras y las que ya estaban eran supervisadas”.

El 7 de enero de 2018 hubo dos enfrentamientos en la comunidad La Concepción, con un saldo de 11 muertos: ocho durante la madrugada, seis civiles y dos comunitarios; y a mediodía la ejecución extrajudicial de tres policías comunitarios. Después, la Policía Estatal tomó el control de la zona y permitió la entrada de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y de las gravilleras, afirma Suástegui Muñoz, quien estuvo en la cárcel un año y cinco meses por estos hechos, hasta el 8 de junio de 2019.

“Entonces se puede decir que es la policía del estado que actualmente, incluso con este Gobierno de Evelyn Salgado, sigue solapando a estas gravilleras. Entraron porque ya no está el plantón instalado por el Cecop y que después se retomó con la comandancia en La Concepción”, lamenta el líder de los comuneros.

Acusa que todos los comisariados han recibido dinero “de manera clandestina de parte de estos gravilleros” que han comprado de manera ilegal las tierras de los Bienes Comunales de Cacahuatepec porque éstas son inembargables, inalienables e imprescriptibles. Los dueños no tienen un certificado parcelario que esté a su nombre, asegura Suástegui Muñoz.

El bajo nivel del río, asegura, también está afectando a la cosecha y a la cría de animales, “ya no hay ganadería, ya no hay producción de leche, de arroz, ajonjolí, ya no hay producción de frijol. Lo único que nos queda es esperar el temporal de lluvia, pero vuelvo a insistir, antes era en mayo, después en junio, ahora en julio y a veces hasta en agosto tenemos que sembrar. Y a veces la mitad de la cosecha simplemente se pierde”.

– Con información de El Sur