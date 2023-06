OFF! y el estruendo de “Free LSD”, su último álbum, llegarán a Corona Capital 2023

En los últimos meses, luego de la publicación de su más reciente material discográfico, OFF! se sumergió en una gira que los ha llevado a reencontrarse con varios de sus seguidores.

Ciudad de México,10 de junio (SinEmbargo).- En 2022, luego de una larga pausa de ocho años, la agrupación estadounidense de hardcore punk OFF! regresó con su más reciente material discográfico “Free LSD” y por qué no, hasta con nueva alineación.

Ahora, los asistentes de la décimo tercera edición del festival citadino Corona Capital serán testigos de la nueva faceta por la que está atravesando la banda en los escenarios.

“CIUDAD DE MÉXICO, ¡nos vemos el 19 de noviembre en Festival Corona Capital! (sic)”, fueron las palabras con las que OFF! compartió, en sus redes sociales, la noticia de que formarán parte del lineup de este año.

Fue en septiembre de hace un año cuando la agrupación, compuesta por Keith Morris (voz), Dimitri Coats (guitarra), Autry Fulbright II (bajo) y Justin Brown (batería), estrenó “Free LSD”, un material en el que OFF! llevó “la música a un nivel aún más alto y ruidoso”.

En una entrevista cedida, en 2022, a SinEmbargo, Dimitri Coats, guitarrista y miembro fundador de Burning Brides, compartió que la producción de “Free LSD” se tornó un tanto complicada por los cambios que sufrió la alineación original, en donde se encontraban Steven Shane McDonald y Mario Rubalcaba como bajista y baterista respectivamente

“Tomó tanto tiempo entre nuestro último álbum y este álbum, pero tuvimos algunas dificultades con la formación anterior, tuvimos que encontrar gente nueva y eso tomó algo de tiempo. Finalmente encontramos a Autry (bajo) y Justin (batería) y, sinceramente, no estaba seguro de que pudiéramos armar una banda, pero creo que tuvimos suerte y encontramos una selección de ritmos increíbles con dos personas que le dieron una nueva vida a lo que ya estábamos haciendo”.

En los últimos meses, luego de la publicación de su más reciente material discográfico, OFF! se sumergió en una gira que los ha llevado a reencontrarse con varios de sus seguidores, que esperaron por su regreso desde su inesperada participación en el álbum tributo a Metallica titulado “The Metallica Blacklist”.

De acuerdo con Coats, fue precisamente el cover que hicieron a “Holier than thou”, de Metallica, el que terminó por encender las alarmas de aquellos fans que esperaban ansiosos por el regreso de la banda.

“Nuestros verdaderos fanáticos esperaron mucho tiempo por un nuevo álbum y tal vez parte de la alineación que habíamos terminado, pero salimos con la nueva formación haciendo la versión de Metallica, y creo que llamamos la atención de todos y la gente se dio cuenta de que estábamos de vuelta”, apuntó.

Después de varios años, OFF! regresará a México el próximo mes de noviembre como parte de las actividades del tercer día del Festival Corona Capital, en un lineup donde también se pueden leer los nombres de The Cure, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys, The Blenders, Noel Gallagher’s High Flying Birds, entre otros.

La décimo tercera edición del festival citadino se llevará a cabo los 17, 18 y 19 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Tocamos en la Ciudad de México en el pasado y fue muy divertido, pero estoy ansioso por explorar otros lugares y otras ciudades donde hay fanáticos. Creo que será muy bueno pasar un tiempo en México y hacer una pequeña gira”, concluyó Dimitri su charla con SinEmbargo en el extinto 2022.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.