El conflicto entre Samuel García y el PRI-PAN escala hasta la Fiscalía de Nuevo León

Samuel García ha acusado en repetidas ocasiones a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León de ejercer persecución política en su contra por órdenes directas del PRI y PAN, partidos que cuentan con mayoría en el Congreso estatal y que afirma, buscan desestabilizar su Gobierno.

Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).- El Gobierno de Nuevo León, encabezado por el emecista Samuel García, mantiene desde hace varios meses una disputa con la Fiscalía General de Justicia del estado y su encargado, Pedro Arce Jardón, a quien ha señalado de haber sido impuesto por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) para perseguir y hostigar a funcionarios de su administración. El conflicto ha llegado hasta oídos del Presidente Andrés Manuel López Obrador quien ha expresado su respaldo al mandatario.

El pasado 8 de junio Samuel García viajó a la Ciudad de México para solicitar ante el Senado de la República la destitución de Pedro Arce Jardón por uso “faccioso y político de sus capacidades”. El mandatario estatal presentó la petición del juicio político a la Comisión Permanente del Congreso, en la que acusa que el encargado de la Fiscalía “todos los días está fastidiando” a su Gobierno con persecución y hostigamiento de funcionarios.

“Hoy venimos específicamente a nombre del estado de Nuevo León a solicitar una solicitud de remoción del encargado de la Fiscalía del estado y al mismo tiempo acudiremos a la Cámara de Diputados, como lo marca la Constitución federal, a pedir su juicio político e inmediata separación del cargo”, dijo el Gobernador en conferencia de prensa.

El Gobernador compartió que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le manifestó su respaldo para resolver esta situación. Ese mismo día incluso mantuvo una reunión con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para buscar vías de solución en tanto avanza el juicio político.

Waldo Fernández, Diputado por Morena en Nuevo Léon, calificó el conflicto entre el Gobierno estatal y la Fiscalía como “una batalla que parece de mafiosos, entre Movimiento Ciudadano y el PRIAN [como se le denomina a la alianza entre los partidos PRI y PAN]” y aseguró que existe un “móvil político detrás que es: joder al de enfrente en un asunto personal”.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Fernández explicó que se trata de “asuntos irracionales, realmente ni siquiera hay un asunto de estrategia jurídica, o de estrategia política”.

“Es un asunto de ‘en la mañana me pegó, ahora voy y lo pateo, en la tarde me dio una cachetada, ahora yo le jalo el pelo’, no hay ni siquiera estrategia para un desgaste político, simple y sencillamente, insisto, pleitos de mafiosos, ‘en la mañana me hiciste algo y yo te la regreso, y todo’”, detalló el Diputado local.

El legislador morenista explicó que aunque se trata de un asunto “bastante complejo”, “la verdad es que el PRIAN sí se está pasando de rosca”, debido a que mediante el Congreso están intentando quitarle facultades al Gobernador de Nuevo León, lo que podría afectar la gobernabilidad del estado.

“Lo que sí es cierto es que el Congreso del estado, la mayoría del PRI y el PAN, todos los días presentan iniciativas para quitarle facultades al Gobernador, si seguimos así va ser más importante ser juez de barrio en Nuevo León que ser Gobernador, le están tratando de quitar todas estas facultades”, afirmó Waldo Fernández.

Asimismo advirtió que “a nadie le conviene que Nuevo León entre en una crisis mayor, derivado de esta ingobernabilidad. Hoy no hay confianza entre las instituciones de seguridad municipales y estatales para hablar de cárteles de la droga, de delincuencia, porque si sus patrones están peleando por dinero, pues ellos qué confianza van a tener”.

El pasado mes de octubre, Gustavo Adolfo Guerrro tuvo que renunciar como Fiscal por presiones de los grupos del PRI y PAN. Samuel García dijo que en lugar de haber respetado la Ley y nombrar como encargado del despacho al Vicefiscal, fue designado Pedro Arce Jardón, a quien calificó como “el hampón de los líderes del PRI y PAN en Nuevo León”.

Además, Samuel García utilizó su cuenta de Twitter para afirmar que el PRIAN continúa “con su actitud de décadas”, consistente en la creencia de que controlan las instituciones; sin embargo, prosiguió, no se han dado cuenta que perdieron y “que la gente los aborrece”.

“El encargado de la Fiscalía se tiene que ir porque obedece a un gánster, no a la seguridad pública del estado de Nuevo León. En ocho meses, no ha hecho nada más que perseguir al Gobierno, a secretarios y funcionarios, por órdenes de capos impresentables”, denunció.

Voy rumbo a la CDMX a pedir la destitución del encargado de la Fiscalía de Nuevo León impuesto por el PRIAN a raíz de la denuncia y renuncia el anterior titular. Ya hablé con el presidente @lopezobrador_ para decirle que esta situación es insostenible y ahora voy ante el Congreso — Samuel García (@samuel_garcias) June 8, 2023

Un día antes, el 7 de junio, García Sepúlveda denunció que elementos ministeriales armados intentaron ingresar a la Torre Administrativa de Nuevo León, un edificio ubicado en el Paseo de Santa Lucía, donde se alberga la oficina del Gobierno estatal, hecho que calificó como un “exceso” por parte de la Fiscalía del estado.

“Esto ya es un exceso, el Fiscal al servicio del PRIAN de Paco Cienfuegos [Francisco Cienfuegos] y de Chefo Salgado [Zeferino Salgado Almaguer] no tiene límites y están violentando el marco legal para amedrentar a nuestro Gobierno y a todo Nuevo León”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Desde ese momento anunció que solicitará la destitución de Pedro José Arce Jardón, hecho que ocurrió unos días después de que García los llamara “capos” y “gángsters” ante la negativa del permiso de construcción de la Línea 6 del Metro, que pasa por los municipios de Guadalupe, San Nicolás y Apodaca.

Esto ya es un exceso, el Fiscal al servicio del PRIAN de Paco Cienfuegos y de Chefo Salgado no tiene límites y están violentando el marco legal para amedrentar a nuestro Gobierno y a todo Nuevo León. — Samuel García (@samuel_garcias) June 7, 2023

El Diputado Fernández recordó que parte importante en el conflicto es que la mayoría de los legisladores en el Congreso estatal son del PRI y del PAN, que después entran en conflicto con el Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, quien emergió del partido Movimiento Ciudadano.

“¿Qué es lo que sucede? Gana el Gobernador, el electorado de Nuevo Léon es bastante caprichoso, le da la gubernatura más no le da un sólo Diputado por votación directa, mete él seis diputados plurinominales o de representación proporcional, porque nosotros tenemos diputados de representación más diputados plurinominales de partido directo, entonces mete seis diputados, somos 42 diputados en total, y el pueblo de Nuevo Léon le da la mayoría legislativa, incluso para reformas constitucionales, al bloque mayoritario del PRIAN”.

“Cuando gana el Gobernador decide hacer un matrimonio con el PRIAN y crean el MCPRIAN, al principio, los primeros seis meses eran felices, iban tomados de la mano por todo Nuevo León, modificaron la Constitución, hicieron una Reforma Electoral que permite las candidaturas comunes, y de repente se estuvieron robando diputados y alcaldes de Morena, y el MCPRIAN se divertía, pero un día el Gobernador se robo al Alcalde del PAN y se arma toda esta rebambaramba, que ya terminó ayer con un exceso del Fiscal”, agregó.

Fernández subrayó que el actual Fiscal “ni siquiera es el Fiscal electo por el Congreso, es un encargo del despacho, porque el MCPRIAN hizo que dimitiera el antiguo Fiscal, y ayer el Fiscal en algo increíble, porque yo nunca había conocido esto en la historia del país, manda a catear las oficinas de la Administración del Gobierno del estado”.

Ante la denuncia por la irrupción armada en la Torre Administrativa por parte de elementos de la Fiscalía General de Justicia de la entidad (FGJNL), que presentó el Gobernador de Nuevo León, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también se expresó y respaldó al mandatario federal.

“Apoyo a Samuel García. […] Estos fiscales muchas veces llegan a tener más fuerza en los hechos que los gobernadores”, expresó durante la conferencia matutina de este jueves 8 de junio, en la que hizo una recapitulación del conflicto que vive Nuevo León, pues desde la llegada de Samuel García al poder sin la mayoría del Congreso estatal, éste último ha formado “un bloque” en contra de las medidas que adopta el Gobernador.

“Ahí se formó un bloque en el Congreso de Nuevo León. Él llega, gana, porque así lo decide el pueblo, pero no tiene mayoría en el Congreso. Entonces, se agrupan y empiezan a imponerse en funciones que no les corresponden”, explicó el Presidente, quien a pesar de asegurar que no existe el espionaje, destacó los trabajos de Inteligencia del Gobierno federal por lo que ha estado enterado del “chantaje” que ha hecho el Congreso contra Samuel García.

“Acuérdense que ahora ya no hay espionaje, pero sí hay inteligencia aquí en Palacio y yo me entero de todo y sé que lo están chantajeando”, afirmó el Jefe del Ejecutivo federal, quien también expresó su indignación respecto a la irrupción armada de personal de la FGJNL, y aseguró que en el estado no existe un “equilibrio de poderes”.

“Tomaron [la Torre Administrativa] con la policía. ¿Qué es eso? Es un exceso, ahí no hay equilibrio de poderes. Esto afecta mucho a los ciudadanos, si en Nuevo León se votó por el Gobernador lo tienen que respetar y no chantajearlo”, añadió el tabasqueño.

🚨#ÚLTIMAHORA | AMLO respalda a @samuel_garcias por la supuesta corrupción que está viviendo por parte de los fiscales. Samuel García viene camino a la CDMX para pedir la destitución del encargado de la Fiscalía de Nuevo León impuesto por el PRIAN pic.twitter.com/eEpQ3icyM6 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 8, 2023

No es la primera ocasión en que el mandatario federal expresa su apoyo al Gobernador neoleonés. El pasado 2 de febrero, el Presidente López Obrador respaldó a García Sepúlveda ante el juicio político que afrontaría luego de que la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobara dicho proceso, el martes 31 de enero, por no remitir a los legisladores el presupuesto de egresos 2023.

“Llevamos muy buena relación con el Gobernador Samuel García. Aprovecho para decir que nosotros apoyamos al Gobernador de Nuevo León porque se ha presentado una demanda para desaforarlo, lo quieren quitar del cargo porque no le aprobaron el presupuesto“, expresó en esa ocasión el tabasqueño.

Asimismo, el Presidente de México explicó que como García Sepúlveda no tiene mayoría en el Congreso, “se pusieron de acuerdo sus adversarios y querían ellos imponerle un presupuesto, pero no sólo eso, sino obligarlo a que destinara fondos a ciertas empresas públicas autónomas, entre comillas, manejadas por los partidos que están bloqueando al Gobernador”.

Fue el 11 de noviembre de 2022, cuando diputados federales del PRI y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunciaron que solicitarían un juicio político contra el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, de Movimiento Ciudadano (MC).

Una semana antes, el 4 de noviembre de 2022, diputados del PRI y del PAN por Nuevo León denunciaron ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Gobernador Samuel García por embargar injustificadamente los recursos de 25 municipios.

En la denuncia, la cual fue difundida a través de redes sociales por los diputados, solicitaron al Auditor Superior David Colmenares emprender acciones por los actos irregulares denunciados y promover las acciones legales para fincar las responsabilidades administrativas, penales y políticas.

Hasta ese momento, argumentaron los legisladores locales, el Gobierno de Nuevo León no habría efectuado las transferencias de recursos correspondientes a aportaciones federales del Ramo 33 de Infraestructura, así como del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) relativos a la seguridad.

Denunciamos a @samuel_garcias ante la Auditoria Superior de la Federación. A ver si ya deja de jugar con el dinero de la gente, los municipios necesitan los recursos para dar servicios. pic.twitter.com/kS69PGzqX5 — Annia Gómez🇲🇽 (@AnniaGomezNL) November 5, 2022

El 10 de febrero de este 2023, Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito de Tamaulipas, otorgó un amparo en favor del Gobernador de Nuevo León, con el cual éste logró no ser sometido a un juicio político que impulsa el Congreso local, en donde ese mismo día tenía programada una audiencia a la cual contestó por escrito.

La suspensión del Juez se entregó unas horas antes de la audiencia a la que García debía asistir o enviar un representante jurídico, y en donde debía de aclarar el retraso en la publicación de la Ley de Egresos 2023 y su negativa a publicar 56 decretos aprobados por el Congreso en el Periódico Oficial del Estado, con lo que se impidió que siguiera adelante el juicio político que el Congreso local había solicitado en contra del mandatario estatal.

🚨 ÚLTIMA HORA

Por no enviar las pruebas que sustentan el juicio político, juez federal otorga amparo a favor de @samuel_garcias. Ahí va el hilo 🧵 pic.twitter.com/DCCRiRKad6 — Bancada Naranja NL (@bancadamcnl) February 10, 2023

El 22 de marzo de este año, Samuel García obtuvo la suspensión de amparo definitiva por parte del Juez Octavo de Distrito con sede en Tamaulipas, la cual frena el juicio político que fue promovido en su contra por los grupos legislativos del PRI y del PAN en el Congreso del Estado.

De acuerdo con la resolución del Juez Faustino Gutiérrez, con el amparo indirecto 407/2023, las reformas que le quitaban derecho al veto en el fiscal, nombramientos del SATNL y de la Secretaría General de Gobierno, no serían aplicables al quejoso en su carácter de actual gobernador, sino en todo caso, a quien ejerza la gubernatura después del 2027.

Además, otorgó la protección en vista de que el Congreso no rindió informe previo y no presentó alegatos, y en virtud de que de no otorgarla se podría generar un daño irreparable al promovente.

Anteriormente este Juez ya había concedido suspensiones provisionales a García como parte de este juicio, acto criticado y denunciado por los Diputados de PRI y PAN, que fueron refutadas por el Gobierno al señalar que otros jueces y hasta la Suprema Corte también le han dado resoluciones favorables.

Pero este resolución no dejó conforme a la oposición local, ya que un día antes, la tarde del 21 de marzo, el presidente del Congreso local, Mauro Guerra, acudió personalmente al Consejo de la Judicatura Federal para denunciar al Juez que otorgó el amparo en favor del Gobernador García.

En opinión del Diputado Fernández “ya las cosas se están saliendo de control”, y los únicos que están saliendo perjudicados son los ciudadanos, por lo que, de no resolverse el conflicto entre el Ejecutivo estatal y el Congreso local, podría haber una intervención por medio del Senado de la República. “Lamentablemente no tenemos muy claro los ciudadanos si una parte u otra tiene razón porque es evidente que hay un móvil político detrás que es: joder al de enfrente en un asunto personal”, dijo.

“Yo creo que si el asunto de confrontación sigue así va a tener que haber una intervención federal, incluso a través del Senado para poder ya calmar las cosas, porque esta dinámica de confrontación no está llevando a ningún lado a nadie y simple y sencillamente está deteriorando a los ciudadanos porque es el ring de un pleito verdaderamente mezquino”, concluyó.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado