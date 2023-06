Iga Swiatek derrota a Muchova y consigue su tercer título de Roland Garros

Por Howard Fendrich

PARÍS (AP) — Iga Swiatek montó una amplia ventaja en la final del Abierto de Francia y luego se sobrepuso a una crisis de confianza en el segundo set y a una desventaja en el tercero para derrotar el sábado 6-2, 5-7, 6-4 a Karolina Muchova y levantar su tercer título de Roland Garros y su cuarto Grand Slam.

Swiatek, número uno del mundo, tomó ventaja de 3-0 luego de apenas 10 minutos en la cancha Philippe Chatrier — ganando 12 de los primeros 15 puntos, y luego se colocó también 3-0 en el segundo, antes de que Muchova le pusiera drama al partido.

