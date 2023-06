Sedena: 16 soldados son detenidos por presunta ejecución extrajudicial en Tamaulipas

El pasado 5 de junio se dio a conocer un video en el que se aprecia una ejecución extrajudicial por parte de militares en Nuevo Laredo.

Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).– La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que 16 soldados fueron detenidos y enviados a prisión al Campo Militar por su participación en la ejecución extrajudicial de cinco civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La dependencia detalló en un comunicado que las detenciones fueron resultado de una carpeta de investigación iniciada el pasado 7 de junio de 2023 por los hechos registrados el 18 de mayo del presente año en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La Fiscalía General de Justicia Militar cumplimentó el 8 de junio 16 órdenes de aprehensión en contra del personal militar involucrado.

Las órdenes de aprehensión fueron otorgadas por el Juzgado Primero de Control de la Primera Región Militar por presuntamente configurarse delitos contrarios a la disciplina militar.

La Sedena destacó que las órdenes se cumplimentaron “con absoluto respeto al debido proceso y a los derechos humanos de los imputados”.

Agregó que el 9 de junio de 2023, los 16 detenidos fueron vinculados a proceso, habiéndoseles dictado por parte del Juez militar la medida cautelar de prisión preventiva, la cual cumplirán en la Prisión Militar de la Primera Región Militar, ubicada en el interior del Campo Militar Número 1-A, Ciudad de México.

La Sedena precisó que estas acciones son independientes a la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR), con la cual colabora la dependencia a fin de que se determinen las responsabilidades correspondientes en el orden federal.

El pasado 5 de junio se dio a conocer un video en el que se aprecia una ejecución extrajudicial por parte de militares en Nuevo Laredo.

El hecho ocurrió el pasado 18 de mayo luego de serie de bloqueos y enfrentamientos ocurridos en la zona.

Nosotros somos humanistas y no somos mátalos en caliente: López Obrador

Los militares los detuvieron, los esposaron y los ejecutaron.

Malos tratos y militares (@SEDENAmx ) disparando a civiles: un video muestra una aparente ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo #Tamaulipas… pic.twitter.com/F7r11VVjFg — José Díaz (@JJDiazMachuca) June 6, 2023

Pese a que el comandante de los militares reportó que los civiles, que se transportaban en una camioneta, murieron cuando sus cómplices pretendían rescatarlos, la grabación muestra que fueron sometidos, colocados contra una barda y luego baleados, en hechos ocurridos en la parte trasera de una tienda de autoservicio de la colonia Las Encinas.

En el video también se ve que supuestamente los hombres iban armados.

La grabación se perpetró por cámaras de seguridad en las que se ve que los hechos transcurrieron en la Avenida Prolongación Monterrey, entre las calles Emiliano Zapata y Lagos de Chapala.

En la grabación parece que varios militares accionaron sus armas contra los hombres sometidos, sin que se vea a los acribillados. En las imágenes se muestra que uno de los hombres rueda herido con una venda en la cabeza, y aunque quiso escapar, fue rematado por los elementos de la Sedena.

Un militar que disparó contra los detenidos toma un trapo rojo tirado y con él sujeta dos armas largas para sembrarlas, sin dejar sus huellas, al lado de los cuerpos, con el evidente propósito de simular una confrontación.

El 7 de junio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “al parecer sí hubo ajusticiamiento” por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contra cinco hombres en Nuevo Laredo, Tamaulipas, tal y como se muestra en un video que ayer difundieron diversos medios de comunicación.

“Sí me informaron y ya se está actuando. Al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir. Nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos. Entonces cuando hay un abuso, cuando hay un exceso, cuando se violan derechos humanos, tiene que castigarse a los responsables y ya se inició el proceso para profundizar en la investigación y ya están a punto de ponerse a disposición los responsables de las autoridades competentes. Todos los que participaron”, dijo.

López Obrador afirmó que “antes las masacres se ordenaban desde arriba” y recordó que “la política supuestamente de seguridad la llevaba a cabo [Genaro] García Luna”, quien el pasado 21 de febrero fue declarado culpable de colaborar con los cárteles de la droga mientras era el Secretario de Seguridad Pública del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), por lo que está a la espera de que se le dicte sentencia en Estados Unidos.

La política, lamentó, “era la de ‘mátalos en caliente’, era la guerra, y a los heridos los remataban y había ajusticiamientos”. Sin embargo, consideró que “estos son casos aislados y cuando se dan, se castigan, no se permiten. O sea, que no somos iguales”.

-¿Qué pasó entonces? -preguntó la prensa desde Palacio Nacional.

-Pues exceso de fuerza, violencia, buscando enfrentar la violencia con la violencia, todo esto que se tiene que ir desterrando, pero que se introdujo en el periodo neoliberal -respondió el mandatario.

Al ser cuestionado por las imágenes de los hechos ocurridos el pasado 18 de mayo en el estado del norte del país, señaló que “se va a analizar”, pero que “de entrada la misma Secretaría de la Defensa está recomendando que se actúe por el presunto delito de ejecución extrajudicial”.

“Es la Fiscalía la que va a hacer su trabajo, pero no hay encubrimiento porque nosotros no toleramos la violación de los derechos humanos. Y repito, aunque parezca disco rayado, no somos iguales”, concluyó.

SEDENA Y FGR YA INVESTIGAN

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dijo en un comunicado que está cooperando con la Fiscalía General de la República en las investigaciones a fin de que se determinen las responsabilidades.

La Sedena añadió que la Fiscalía General de Justicia Militar inició de oficio una investigación de los hechos. “Por ello, se garantiza a la sociedad mexicana que no existe impunidad en el desempeño del personal militar, ni solapará ninguna conducta contra el Estado de Derecho”, señaló el comunicado.

#ÚltimaHora #Comunicado. Sedena colabora con las investigaciones de los hechos registrados el 18 de mayo de 2023, en Nuevo Laredo, Tamps.https://t.co/UTCFglJB1q pic.twitter.com/mQFO93pWbm — @SEDENAmx (@SEDENAmx) June 7, 2023

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez — una de las organizaciones humanitarias más importantes del país — consideró el caso como “extremadamente grave” y exigió en su cuenta de Twitter una investigación.

Este incidente ocurre casi dos meses después de un violento evento también registrado en Nuevo Laredo, en el que una joven embarazada y un hombre murieron luego que elementos de la Guardia Nacional (GN) supuestamente tirotearon la camioneta en la que se trasladaban.