Ya no hay tapados ni destapes: no voy a dar línea en elección de candidato, dice AMLO

Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya “no hay dedazos ni línea” en la elección del próximo candidato presidencial de su partido Morena y advirtió que una vez que se conozca al ganador de la encuesta, se pronunciará a su favor, sea hombre o mujer, y todos deben cerrar filas.

“Yo soy maderista, no hay reelección, además, estoy contento y se los transmito a ustedes porque los que pueden entrar al relevo a sustituirme, todos son gente con convicciones, yo recomiendo a todos los que están participando. ¿Y quién va a decidir? Ya no es como a antes que era el dedazo y que no podían hablar, decía don Fidel Velázquez, el que se mueve no sale en la foto, y ahí estaban todos engarrotados. No, ya no hay tapados, ni destapes, ni cargadas, ahora es el pueblo el que va a decidir quien quiere que sea el candidato a la Presidencia de nuestro movimiento”, destacó en un evento de los Programas del Bienestar desde Tamazunchale, San Luis Potosí.