Zelenski confirma que acciones de “contraofensiva” ya iniciaron pero no dio detalles

Por Samya Kullab y Jamey Keaten

Kiev, Ucrania, 10 de junio (AP) — El Presidente ucraniano Volodímir Zelenski dijo este sábado que se realizaban operaciones contraofensivas y defensivas contra las fuerzas rusas y que los comandantes mantenían una mentalidad “positiva” en el frente.

El mandatario ucraniano, en una conferencia de prensa en Kiev junto con el Primer Ministro canadiense Justin Trudeau, respondía a una pregunta acerca de la declaración del Presidente ruso Vladímir Putin en la víspera de que la contraofensiva había comenzado y las fuerzas ucranianas sufrían “bajas significativas”.

Zelenski dijo que “la contraofensiva, acciones defensivas tienen lugar en Ucrania. No hablaré sobre la etapa o la fase en que se encuentran”.

Trudeau, el primer mandatario extranjero que visita Ucrania desde las inundaciones devastadoras provocadas por la ruptura de una presa en el río Dniéper, ofreció ayuda monetaria, militar y moral. Prometió ayuda militar por valor de 500 millones de dólares, por encima de los ocho mil millones de dólares en ayuda ya proporcionados por Canadá desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, y 10 millones de dólares en ayuda humanitaria para los afectados por las inundaciones.

El derrumbe de la mina fue “consecuencia directa de la guerra rusa”, dijo, aunque sin culpar directamente a Moscú.

El Estado Mayor ucraniano dijo el sábado que se libraban “intensos combates”, con 34 choques desde el día anterior en el este industrial. No entró en detalles, pero dijo que las fuerzas rusas “se defienden y lanzan ataques aéreos y con artillería en las regiones sureñas de Zaporiyia y Jersón.

En la planta nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, ocupada por las fuerzas rusas, cinco de los seis reactores se encontraban en estado de parada fría.

Es es un mecanismo por el que todas las barras de control se introducen en el núcleo del reactor para frenar la reacción de fisión nuclear y la generación de calor y presión.

Energoatom, la agencia nuclear ucraniana, explicó en un comunicado el viernes en la noche que la central no está “amenazada de forma directa” por la rotura de la represa de Kajovka, más abajo en el río Dniéper, que obligó a miles de personas a huir de las inundaciones y redujo drásticamente el nivel del agua en el embalse empleado para ayudar a refrigerar la central.

El último reactor fue puesto en parada fría el jueves, indicó Energoatom, que apuntó que entre los factores que influyeron en la decisión estaban los bombardeos cerca de las instalaciones, que ha dañado el cableado que conecta la central con el sistema energético ucraniano.

Con todas las reacciones nucleares detenidas, la temperatura y la presión en el interior de los reactores disminuyen gradualmente, lo que reduce la intensidad necesaria de la refrigeración por agua del combustible radioactivo. Este es el modo de funcionamiento más seguro de una central nuclear. Los empleados de

Statement from the Ukrainian state nuclear power company Energoatom-

"the water level in the Kakhov reservoir is rapidly decreasing, which is an additional threat to the temporarily occupied Zaporizhzhia Nuclear Power Plant"https://t.co/k2PFPOVdYq pic.twitter.com/Nfedt3zu1F

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 6, 2023