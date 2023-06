Quienes no ganen la encuesta podrán ir por otros cargos: Monreal; no descarta la CdMx

Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).– El Senador Ricardo Monreal dio más detalles este sábado sobre el acuerdo de los aspirantes de Morena a la presidencia del país, que deberá ser ratificado por el partido en un Consejo Nacional el domingo, relativo al “piso parejo” que pedían los participantes y también a su posible futuro en caso de perder en la encuesta interna para definir al ganador.

El legislador calificó de “muy fuerte” el acuerdo al que llegaron los aspirantes, ya que permite que no haya injerencias de ningún tipo de parte de cualquier funcionario morenista, sin importar el nivel: “Ningún miembro del gabinete ampliado o central podrá hacer ningún pronunciamiento, es más, se baja hasta el nivel de líderes de los congresos, presidente municipales, alcaldes y dirigentes de partido”, incluidos los dirigentes del mismo partido.

Además, Monreal detalló que se abriría la posibilidad de que los aspirantes que no logren la candidatura, es decir, quienes no ganen la encuesta, podrían optar por ser coordinadores de la bancada morenista tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, o un posible puesto en el gabinete, para el segundo y tercer puesto de la medición.

Asimismo, los que queden por debajo, “el cuarto, quinto y sexto, hipotéticamente, solo serían seis los que participen, tendrían la posibilidad de incorporarse a un espacio de representación proporcional en algunas de las cámaras” del Congreso, añadió.

Cuestionado sobre la posibilidad de que no gane la encuesta de Morena y pueda optar por la candidatura a Jefe de Gobierno capitalino, Monreal no lo descartó del todo, pero dijo que estaba concentrado en su “plan A”. “Vamos a ver, la política está hecha de circunstancias, soy de los que piensan que donde ayude y apoye para que logremos triunfar y ratificar el 2024, ahí estaré”, expresó. Sin embargo, Monreal dijo que podía “dar la sorpresa” en el proceso interno.

Los aspirantes son, por ahora, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; el excanciller Marcelo Ebrard; el mismo Monreal; el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el Diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; y el Senador Manuel Velasco, del Partido Verde, ambos aliados de Morena.

Los candidatos, dijo Monreal este sábado, “estarán obligados a una campaña austera, que vaya con la militancia en asambleas informativas, donde se prohíba el derroche y el exceso de propaganda, que sea una campaña de tierra”, precisó.

Más temprano el sábado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya “no hay dedazos ni línea” en la elección del próximo candidato presidencial de su partido Morena y advirtió que una vez que se conozca al ganador de la encuesta, se pronunciará a su favor, sea hombre o mujer, y todos deben cerrar filas.

“Yo soy maderista, no hay reelección, además, estoy contento y se los transmito a ustedes porque los que pueden entrar al relevo a sustituirme, todos son gente con convicciones, yo recomiendo a todos los que están participando. ¿Y quién va a decidir? Ya no es como a antes que era el dedazo y que no podían hablar, decía don Fidel Velázquez, el que se mueve no sale en la foto, y ahí estaban todos engarrotados. No, ya no hay tapados, ni destapes, ni cargadas, ahora es el pueblo el que va a decidir quien quiere que sea el candidato a la Presidencia de nuestro movimiento”, destacó en un evento de los Programas del Bienestar desde Tamazunchale, San Luis Potosí.