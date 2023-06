Militares se enfrentan a hombres armados en plena carretera de Sonora; hay 1 muerto

La Fiscalía de Sonora confirmó que no hay civiles ni elementos muertos o heridos, pero sí un detenido y un supuesto criminal abatido.

Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).- Un enfrentamiento entre un grupo armado y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en Santa Ana, Sonora, dejó como saldo un delincuente abatido y un detenido.

La Fiscalía de Sonora informó que el ataque ocurrió durante los recorridos de investigación realizados por los cuerpos de seguridad en la zona, cuando los criminales abrieron fuego con armas de alto calibre, sin que ningún civil o elemento resultara muerto o herido.

“Durante recorridos de investigación por parte de @SEDENAmx y @Amicsonora en #SantaAna, se produjo enfrentamiento en contra de un grupo armado. No hay civiles ni elementos muertos o heridos. Hay un detenido y una persona perteneciente al grupo criminal abatida”, informó la dependencia en su cuenta de Twitter.

El enfrentamiento inició alrededor de las 14:00 horas en la carretera Santa Ana-Magdalena, causando un accidente vial, tránsito y miedo entre la población.

De acuerdo con medios locales, las autoridades lograron la captura de uno de los responsables, y con ello, aseguraron armas de alto poder.

Sin embargo, la Fiscalía estatal confirmó más tarde que la situación ya había sido controlada y restaurada la circulación de norte a sur por la carretera Santa Ana – Magdalena.

