Papás por encargo, la nueva serie de Disney+, un viaje de aventura y humor

Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).– Este próximo miércoles una nueva serie mexicana llegará a Disney+ para que pueda disfrutarla toda la familia, se trata de Papás por encargo, una divertida historia protagonizada por los actores Jorge Blanco, Michael Ronda y Lalo Brito.

La historia comienza en el presente, en el cumpleaños número 13 de California (Farah Justiniani) al lado de sus tres padres: Miguel (Jorge Blanco), Morgan (Michael Ronda) y Diego (Lalo Brito), y cuando recibe un inesperado regalo, una van que le envía su madre, Itzel (Fátima Molina), con un mensaje en el que le dice que desea reencontrase con ella en Zacatecas tras años de no verla.

California está decidida en emprender el viaje, pero sus tres papás adoptivos que ahora cuidan no están muy convencidos con la idea. Aunque el entusiasmo de la menos termina por convencerlos, pues ese viaje podrá volver a juntarla son su madre a la que tanto extraña.

“Creo que es muy bonito que ahora que estén cambiando un buen de cosas del lado del entretenimiento, que el contar historias también esté cambiando. Me encanta que esta serie se represente a una familia diferente. Mostrar eso, que hay diferentes tipos de familias y esta es una fuera de lo común porque hay tres papás y se me hace muy bonito que pueda representar algo deferente fuera de lo que hace muchos años era lo tradicional. Ahora se están abriendo las mentes de todo mundo y eso me encanta”, destacó el actor y cantante Jorge Blanco durante un encuentro con medios de comunicación.