Tiroteos en dos bares de Sudáfrica dejan al menos 19 muertos; la policía ya investiga

Por Mogomotsi Magome

JOHANNESBURGO (AP).— Quince personas murieron y varias resultaron heridas de gravedad tras un tiroteo masivo en una taberna en el municipio de Soweto, en Johannesburgo, anunció la policía el domingo. En otro incidente, una balacera dejó cuatro personas muertas en un bar en la ciudad costera de Pietermaritzburg.

La policía investigaba los reportes sobre que un grupo de hombres había llegado en un taxi minibús y disparado sobre algunos de los clientes del bar el sábado poco después de la medianoche. La policía retiró el domingo los cuerpos de los fallecidos e investigaba el suceso.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Chris Hani Baragwanath.

Gauteng Police Commissioner Elias Mawela describes the scene inside Nomzamo tavern here in Soweto. He says high-calibre weapons were used in the tavern shooting. The death toll stands at 15.#sowetotarven pic.twitter.com/YGrM29hAiZ

— Kayleen Morgan (@ietskaylo) July 10, 2022