VIDEO: “Checo” Pérez tiene contacto con George Russell y abandona el GP de Austria

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 10 de julio (ASMéxico).- Mal día para Sergio Pérez en la carrera de casa de Red Bull. El auto del mexicano quedó muy dañado por el toque que tuvo con George Russell en el inicio de la carrera y en la vuelta 22 no tuvo de otra más que retirarse de la carrera. Este es el segundo abandono de “Checo” en las últimos tres grandes premios y perderá el segundo lugar del campeonato mundial de pilotos.

LA LARGADA Y EL CHOQUE CON RUSSELL

“Checo” inició en el quinto lugar, por detrás de Russell y tuvo una buena largada al poder aguantar su posición tras la primera curva. Sergio fue al ataque y en la recta posterior atacó con todas sus armas al de Mercedes intentando ganar la posición en la curva 4.

Pérez y George llegaron a la par a dicha curva y el mexicano decidió ir por el exterior, zona en la que ya tenía medio auto por delante cuando se “enllantó” con el de Mercedes que no dejó mucho espacio y mandó al piloto de Red Bull a la grava.

Russell fue sancionado con cinco segundos por ese toque con Pérez, que tuvo que ir a los boxes a cambiar llantas y verificar qué tan dañado quedó su auto.

LAP 12/71

Russell pits to change his front wing/tyres AND serves a 5-second penalty for the incident with Perez on the opening lap.

He returns to the track in P19.#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/cpNYDJ3gL8

— Formula 1 (@F1) July 10, 2022