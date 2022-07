VIDEO: Las autoridades migratorias me retuvieron más de una hora, se queja “Alito”

En su mensaje, el dirigente nacional del PRI refirió que lo hicieron llenar documentación no oficial. Además, calificó la situación como “una persecución política”, por lo que exhortó a “todos” a no dejarse “amedrentar, levantar la voz y a luchar por México”.

Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).- Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusó este domingo que las autoridades migratorias lo retuvieron por más de una hora adentro de una oficina ubicada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para “llenar documentación” por “una alerta migratoria” girada en su contra.

A través de un video compartido en sus redes sociales, el dirigente priista explicó que esto ocurrió a su llegada a México desde Francia después de su gira internacional de trabajo:

“Estoy llegando procedente de Francia en un vuelo aquí a la Ciudad de México y me informan las autoridades migratorias, después de tenerme varios minutos en esa oficina, ahí llenando documentos y diciéndome que tengo que firmar documentos, que tengo una alerta migratoria. No tengo razón de qué, estoy aquí en la Ciudad de México […] Aquí me tienen. Más de una hora que me tienen aquí llenando esta documentación”, dijo.

Además, en su mensaje, el dirigente refirió que lo hicieron llenar documentación no oficial. “¡Ni así nos van a meter miedo, no nos callarán!”, escribió. Ante ello, Alejandro Moreno calificó la situación como “una persecución política”, por lo que exhortó a “todos” a no dejarse amedrentar, levantar la voz y a luchar por México.

Este es el “documento” que las autoridades migratorias me hicieron llenar a mi regreso a México; una hoja mal hecha, con errores y sin logotipos del gobierno. Claramente no es una forma oficial, pero sí un intento de intimidar. pic.twitter.com/6MTqjRd74E — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 10, 2022

“A ver qué otra violación a la Ley quieren hacer en esta persecución política a todos los opositores. Estoy con mi esposa, está preocupada, estamos aquí juntos y por eso hacemos un llamado a todos a no dejarnos amedrentar, a levantar la voz y a luchar por México. No a la dictadura”, añadió.

PRESIDENCIA ANUNCIA INVESTIGACIÓN

El pasado 8 de julio, el Gobierno de México publicó un mensaje en su cuenta de Twitter que después eliminó, en donde informaba que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación contra Alejandro Moreno Cárdenas por los posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal.

El mensaje publicado en la cuenta oficial del Gobierno de México fue eliminado casi una hora después, pero las capturas de pantalla de diversos usuarios se difundieron como evidencia de lo publicado.

Ante ello, el líder priista anunció que emprenderá “acciones legales” y que llegará “hasta las últimas consecuencias”, pues refirió que no se puede “permitir que se rompa el régimen democrático en México, que se politice la justicia o que se judicialice la política”. Asimismo, advirtió que la publicación desde la página oficial del Gobierno “viola el debido proceso y tumba cualquier carpeta de investigación”.

“Amigas y amigos, vengo enterándome a unas horas de llegar a nuestro país que el Gobierno de la República subió un tuit diciendo que habría una carpeta de investigación contra su servidor por distintos delitos federales y ello es increíble porque quien debe hacer eso es la Fiscalía General de la República, que es un organismo autónomo”, sostuvo.

“Queda claro que este Gobierno pretende utilizar las instituciones del Estado mexicano para garantizar justicia y seguridad, y atacar a las y los opositores o a quienes somos incómodos para ese régimen. Ello tira cualquier carpeta de investigación porque viola el debido proceso y la presunción de inocencia”, agregó.

A la opinión pública y a la militancia priista. pic.twitter.com/SylG8KsD1O — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 9, 2022

Agradeció a sus “cientos de amigos”, quienes le escribieron desde México para informarle lo que estaba ocurriendo. “Qué bueno que dieron certeza plena que confirma que hay una persecución política contra quien piensa distinto, pero que hoy seguiremos dando la batalla”.

El exgobernador de Campeche (2015–2019) y líder nacional del Partido Revolucionario Institucional ha estado en la mira debido a los señalamientos de presunta corrupción, especialmente tras los audios exhibidos por la actual Gobernadora del estado, la morenista Layda Sansores.

Desde finales de 2019 pesa sobre él una indagatoria de la FGR por supuesto enriquecimiento ilícito por el crecimiento de su patrimonio. El priista ha negado todo y acusa ser un perseguido político.

Ha puesto como prueba fehaciente sus declaraciones patrimoniales que presentó como Gobernador de Campeche y luego como Diputado federal. En su conferencia de prensa del pasado lunes dijo que incluso tiene declaraciones patrimoniales “de mucho antes”.

La realidad es que actualmente sólo hay dos documentos: uno, su declaración 3 de 3 que no está ubicada en el sitio oficial y otra, la única oficial que data de 2021. Con ese único documento no es posible conocer a detalle la evolución de su patrimonio.

Al solicitar la documentación al equipo de comunicación social del PRI, la respuesta es que está la de 2021 y de las anteriores se desconoce “el manejo”, a pesar de que esta misma semana Moreno Cárdenas aseguró que todas eran públicas y estaban disponibles.