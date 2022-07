El IMSS atiende recomendación por amputación de piernas errónea; investigará a fondo

El IMSS refrendó su compromiso de “cooperar con los fines de la CNDH y procurar que la afectada y su núcleo familiar retomen, en la mayor medida posible, su proyecto de vida”.

Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer el sábado que trabaja en la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respecto al caso de Vanessa, la paciente que sufrió la amputación de ambas piernas e histerectomía a consecuencia de un diagnóstico erróneo.

Mediante un comunicado, el IMSS recordó que el caso se registró en 2018 en el estado de Querétaro e informó que en un primer momento, la Comisión Bipartita de Atención al Derechohabiente del H. Consejo Técnico investigó los hechos y determinó la procedencia de la queja administrativa.

La queja, dijo, instruye el pago de indemnización por daño material, así como las medidas preventivas, correctivas y disciplinarias para garantizar que estos hechos no se repitan. Asimismo, indicó que se investigarán a fondo las probables responsabilidades de los funcionarios públicos involucrados en los hechos.

Sin embargo, la denunciante ha señalado que la única respuesta que ha tenido de la dependencia es una reparación de daños por 88 mil pesos. “La verdad es que quien usa prótesis sabe que ese es el costo de una sola prótesis y yo llevo tres compradas y ocupo una cuarta”, dijo Vanessa en un video compartido en sus redes sociales.

También la paciente se quejó de que a pesar de lo viral de su caso, el IMSS no le quiere brindar atención médica: “El día de ayer se me negó la atención médica a pesar de que esto se está volviendo viral, se me negó atención médica nuevamente, y no es justo. Necesito una amputación”, dijo.

La recomendación emitida por la CNDH, la cual fue aceptada el pasado 7 de julio por el IMSS, refiere que, entre otras medidas, se le realice a la mujer el pago de la compensación económica, atención médica y psicológica y/o psiquiátrica que sea necesaria.

Además de la dotación de prótesis, acceso a programas sociales que le otorguen oportunidades de desarrollo, becas para sus hijos, y la colaboración del IMSS con el Órgano Interno de Control en el trámite y seguimiento de la denuncia administrativa que presente CNDH.

El IMSS aseguró además que mantiene contacto con la derechohabiente para informarle sobre el seguimiento de su caso, las acciones que se están realizando al respecto y el procedimiento para acceder al monto económico determinado por la queja administrativa.

Asimismo, agregó, “se le ha orientado en todo lo relativo a las medidas de reparación previstas en la Recomendación de la CNDH, las cuales ya se están implementando, y a la atención médica de ella y su núcleo familiar”.