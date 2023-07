Comité no pedirá a aspirantes dejar cargos ni tomará en cuenta si son investigados

Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).– El Comité Organizador del Frente Amplio por México no pedirá a las y legisladores que dejen sus cargos públicos para seguir compitiendo por representar a la alianza del PRI-PAN-PRD en la elección presidencial de 2024 y, como hasta ahora, no tomará en cuenta los antecedentes penales de dos de las personas elegidas, ni la sanción por violencia de género de uno de ellos.

Además, integrantes de este grupo aseguran que en el proceso de selección de las y los 13 aspirantes no hubo preferencia por militantes de partidos políticos o quienes han ejercido cargos públicos, aunque sólo uno de ellos no tiene antecedentes como funcionario.

Con estas decisiones, las senadoras Xóchitl Gálvez Ruiz, Beatriz Paredes Rangel, el Senador Miguel Ángel Mancera, y los diputados Santiago Creel Miranda y Gabriel Quadri de la Torre podrán seguir en sus cargos mientras promueven sus aspiraciones presidenciales.

Marco Antonio Baños Martínez, exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE) de 2014 a 2020 e integrante del Comité Organizador, dijo en entrevista que sólo se les pidió comprometerse a no usar recursos públicos durante este proceso.

“Partimos de algo que ha definido el INE, dice que se trata de eventos intrapartidarios, recuerde lo que criticaron a Morena, una de las medidas cautelares del INE dice que no hay proselitismo en Morena, a pesar de que traen 400 mil bardas pintadas y una cantidad igual de espectaculares, que no hay actos proselitistas en la campañas de redes sociales… Entonces, bajo ese mismo parámetro aquí no hay precampaña, no hay candidatos, lo que hicimos fue hacer que firmaran una carta compromiso para que las personas que están en el servicio público, los legisladores, se comprometan a no utilizar recursos públicos”, expuso.