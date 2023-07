“Estoy en vías de recuperación”: Madonna reaparece en las redes; reprogramará su gira

Por Maria Sherman

Los Ángeles, 10 de julio (AP) — Madonna dice que está enfocada en su salud y en volver al escenario después de una “infección bacteriana grave” que la llevó a ser hospitalizada en una unidad de cuidados intensivos durante varios días el mes pasado.

“Estoy en vías de recuperación y estoy increíblemente agradecida por todas las bendiciones en mi vida”, escribió la superestrella del pop en Instagram.

“Lo primero que pensé cuando me desperté en el hospital fueron mis hijos. Mi segundo pensamiento fue que no quería decepcionar a nadie que comprara boletos para mi gira. Tampoco quería defraudar a las personas que trabajaron incansablemente conmigo durante los últimos meses para crear mi show”.

“Mi enfoque ahora está en mi salud y en fortalecerme, y les aseguro que volveré con ustedes tan pronto como pueda”, continuó.

La sección norteamericana de su gira Celebration, originalmente programada para comenzar el 15 de julio en Vancouver y continuar hasta el 8 de octubre en Las Vegas, ha sido pospuesta. Su gira comenzará ahora el 14 de octubre en la Arena O2 de Londres.

