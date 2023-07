Dante Delgado pide paciencia a “cúpulas” ante promesas de la “vieja política”

El dirigente del partido MC, quien ha rechazado en múltiples ocasiones unirse al Frente Amplio por México, aseguró que se necesitan “opciones políticas nuevas, modernas y alejadas de las viejas formas”.

Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).- Dante Delgado, dirigente del partido Movimiento Ciudadano (MC), pidió paciencia y confianza a “cúpulas” ante la urgencia de éstas por querer detener al actual Gobierno.

Durante su participación en el evento “Méxicolectivo: Una nueva visión de país”, Delgado aseguró que México necesita nuevas opciones políticas que se alejen de las “viejas formas” que fracasaron, indirecta dirigida al Frente Amplio por México, conformado por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revoulución Democrática (PRD).

“En México hacen falta opciones políticas nuevas, modernas, alejadas de las viejas formas que ya fracasaron, de las formas que solo ven al poder como un medio para tener más poder o para satisfacer una necesidad de revancha”, dijo.

Hoy hay que imaginar, pensar, planear y construir una alternativa que ponga los intereses del país por encima de los que solo nos han ofrecido pasado, pasado y más pasado. pic.twitter.com/M3eUfNO8d4 — Dante Delgado (@DanteDelgado) July 11, 2023

Agregó que entendía la “ansiedad de cúpulas y bienpensantes” que buscan sacar a Morena como partido gobernante en el país; sin embargo, ante la “seducción” por políticas de promesas de vieja política, pidió “paciencia, serenidad y confianza”.

Sostuvo que por 30 años se ha enfrentado al “viejo régimen”, tanto desde adentro como por afuera, a lo cual le ha traído consecuencias; sin embargo, dijo que no se ha arrepentido de ello.

“Tomé la decisión de luchar y por lo tanto de recorrer el camino largo para lograr un cambio real en México. No ha sido sencillo, mi decisión tuvo consecuencias, las afronté y pagué con mi libertad. No me arrepiento hoy ni tampoco estoy dispuesto en estos tiempos y con ustedes a bajar los brazos”, añadió.

Gracias por todos estos meses de diálogo y encuentros estatales en Mexicolectivo. Dialogar es sentirlos y escucharlos. Dialogar debe ser de dos o más personas en donde se tenga voluntad de construir en colectivo. @DanteDelgado #UnaNuevaVisiónDePaís pic.twitter.com/lU8u6qzfzV — mexicolectivo (@mexicolectivo) July 10, 2023

Asimismo, destacó la importancia de planear, construir, arriesgasr e imaginar para “impulsar una alternativa que ponga los intereses del país por encima de los que solo nos han ofrecido pasado, pasado y más pasado”.

MÉXICOLECTIVO, ORGANIZACIÓN OPOSITORA A 4T, PRESENTA SU PROYECTO

La organización política Méxicolectivo presentó este lunes el documento titulado Una nueva visión de país, con el cual pretenden detallar los ejes principales de sus políticas.

En dicho documento, los más de 200 integrantes del colectivo opositor al actual Gobierno, buscan que se desarrolle el concepto de Gobierno a través de un cuerpo colegiado, y no centrado en una persona.

Para temas de seguridad, buscan que se hagan órganos especializados contra delitos de alto impacto en el país.

Asimismo, proponen una reforma fiscal “rifurosa y progresiva” con el fin de aumentar al siete por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en referencia a lo actualmente recaudado.

Para la salud, Méxicolectivo busca que el gasto en dicha área sea del 7.5 por ciento del PIB, porcentaje similar que destinan la mayoría de países latinoamericanos.