Cuarteto de Nos destaca la importancia de la salud mental en su álbum “Lámina Once”

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).- La psicología funge como la gran protagonista de “Lámina Once”, el nuevo álbum de estudio de la agrupación uruguaya El Cuarteto de Nos, en el que se destaca la importancia de la salud mental hoy en día y, por supuesto, más después del trago amargo que dejó la pandemia de la COVID-19 a nivel mundial.

“El tema de la salud mental es un tema que yo creo que como muchos del disco se acentuaron un montón con la pandemia. Nos explotó en la cara un montón de cosas y en particular el tema de la salud mental es una de las consecuencias que sobre todo niños y quizás gente más adulta lo vamos a estar midiendo más adelante y es un tema que a mí me ha interesado desde siempre escribir con El Cuarteto […] Es un tema que muchas veces quizá no tiene el apoyo y el respaldo que debería tener a nivel gubernamental o del estado y creo que es algo que es común en todos los países y me pareció interesante recalcarlo”, expresó en entrevista para SinEmbargo Roberto Musso, vocalista de El Cuarteto de Nos.

Inspirados en el Test de Rorschach, método de psicodiagnóstico creado por el psiquiatra suizo Hermann Rorschach, el decimoséptimo álbum de estudio de la agrupación presenta ocho láminas diferentes, diseñadas y digitalizadas por el estudio uruguayo Bruster, para cada uno de ocho tracks de este material, que sirve como una “manifestación de un malestar con lo que nos toca vivir en las sociedades contemporáneas”, según lo describe la banda.

“Primero fue el concepto que me pareció también iba con el tema pandémico, el asunto de la polarización, la radicalización de argumentaciones, la búsqueda de culpables y la autocrítica, que es lo último que buscamos a veces. Entonces el test de Rorschach me pareció un lindo paralelismo con eso, con cómo a veces con pocos datos que se obtienen de una lámina compuesta por unas manchas de tinta se ha clasificado a una persona por lo que ve. Digamos en definitiva, obviamente interrelacionado con otro tipo de mecanismos para definir esas patologías pero sumado eso a la potencia visual que creo tienen las láminas, nos pareció interesante darle a cada canción una lámina customizada”, explicó Musso sobre la inspiración visual de este material.

En este sentido, Roberto expuso que el título de “Lámina Once” surgió porque “en el test son diez láminas y la lámina once sería la inexistente, la lámina que bueno cada uno si quiere ver sólo manchas está en todo su derecho, no es ningún pecado digamos”.

Al haber fungido como inspiración para El Cuarteto de Nos, el Doctor Hermann Rorschach también cuenta con un tema dentro de “Lámina Once”. De acuerdo con Roberto, “Rorschach” es una de las canciones más importantes dentro de este material, en el que la banda se cuestiona el uso de la información, el manejo de la misma, la necesidad de mostrar una “vida perfecta” en redes sociales, la aceptación de lo que es diferente y en cómo afecta a la trama social el “estar adentro o afuera”.

Con el lanzamiento de “Lámina Once” llegó la publicación del video de “Rorschach”, en el que se hacen varios guiños a películas como The Blob, Altered States, Poltergeist, Firestarted y Hellraiser así como al género de ciencia ficción pues en el metraje se explora un lenguaje cinematográfico lleno de recursos visuales, una sensación de miedo y, una nostalgia hacia lo retro y lo analógico.

UN EASTER EGG DE BREAKING BAD

Por si fuera poco, la agrupación conformada por Musso (voz y guitarra), Gustavo Antuña (guitarra), Santiago Marrero (teclados), Santiago Tavela (bajo) y Álvaro Pintos (batería), no dudó en mostrar su gusto por la exitosa serie Breaking Bad, protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul, con un easter egg en donde hacen referencia a “Los Pollos Hermanos” en el tema “Flan”.

“Días, testigos de la hipocresía, de líderes falsos que se creen mesías. Mariposas que olvidan que fueron gusanos, esto es más turbio que Pollos Hermanos”, dicta uno de los versos de “Flan”.

Entre risas, Roberto Musso recordó cómo fue qué conoció la serie y cómo surgió su interés en el título creado por Vince Gilligan. “Yo la veía [la serie], no por hacerme el interesante, pero cuando la emitían en Sony con capítulos semanales. Fui de los que la vio ahí. Después se hizo mucho más famosa, la explosión vino un poco después y yo siempre dije ‘ah, yo la conocí antes de que fuera famosa’. Es más me enganché con la serie desde el anuncio de que estaba por ser estrenada, me interesó esa parte donde estaba Walter White en calzoncillos en medio del desierto con el laboratorio y dije ‘ah, esto tiene que estar genial'”.

“Breaking Bad es serie de cabecera […] Los Pollos Hermanos es obviamente algo emblemático dentro de la serie. En la parte de ‘Flan’ con esta referencia fue difícil empezar a idear una metáfora poética con un flan, pero justo con esta sociedad temblorosa e inestable que estamos viviendo en este momento, me pareció interesante abordarlo desde ese punto de vista”, explicó Musso.

Además de “Flan” y “Rorschach”, “Lámina Once” está conformado por “Chivo expiatorio”, “Cinturón gris”, “Fiesta en lo del Dr. Hermes”, “Frankenstein Posmo”, “La Ciudad sin alma” y “Maldito show”.

Vale la pena advertir que a pesar del número de tracks, que lo hacen ver como un disco sencillo, el mensaje que maneja El Cuarteto de Nos en “Lámina Once”, producido por Eduardo Cabra y Héctor Castillo, es enorme en toda la extensión de la palabra pues hay que recalcar que no se midieron a la hora de alzar la voz contra un sinfín de problemas que asechan a la sociedad hoy en día.

DE REGRESO A MÉXICO

Después de poco más de dos años, a finales de septiembre del año en curso para ser exactos, El Cuarteto de Nos regresará a México con una gira compuesta de ocho presentaciones alrededor de la República Mexicana, en donde aprovecharán para festejar el 15 aniversario de “Raro” y presentar en vivo “Lámina Once”.

La última vez que la agrupación uruguaya pisó tierra Azteca fue en marzo del 2020, cuando los primeros casos de COVID-19 llegaron a México, en el marco de la 21 edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino.