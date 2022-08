AMLO: quebrando a México

+ Más pobres sin comida

+ 2023: cero crecimiento

Con López Obrador en la Presidencia, hoy México es más pobre. Faltan alimentos en las mesas de los hogares. No habrá crecimiento económico durante todo el sexenio. En 2019 -2020 (antes de la pandemia), hubo recesión de un año por el mal Gobierno. La inflación está fuera de control. Las actividades económica e industrial, en picada. Los armatostes de AMLO (base militar aérea, tren y refinería) han llevado al quebranto financiero a las finanzas nacionales. Es un desastre absoluto. Un fiasco ese AMLO.

¿Pruebas? Aquí, las cifras innegables y rotundas:

Casi el 61 por ciento de los hogares mexicanos padece de inseguridad alimentaria. ¿Qué significa ello? Que en seis de cada 10 casas faltan alimentos, de acuerdo a encuesta aplicada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). (Reforma – Natalia Vitela – 4/Agosto/2022). Régimen de miserables.

“La pobreza alimentaria y desnutrición van a empeorar con la carestía que enfrentan los hogares mexicanos. La inflación alimentaria se duplicó en este sexenio, al llegar a 32 por ciento, más del doble que durante el Gobierno anterior (EPN)”. El Universal– Rubén Migueles – 23 / Julio / 2022).

El pasado 3 de agosto, Bank of America recortó su pronóstico de crecimiento del PIB para México de 1.0 por ciento, a 0.0 por ciento para 2023. Es decir: no creceremos por quinto año consecutivo con López Obrador en la Presidencia. Es un fracaso económico-financiero de escándalo, mayúsculo, que no merecen los mexicanos. Y no lo ven quienes no lo quieren ver.

2018: pobreza general del 41.9 por ciento y pobreza extrema en 7.0 por ciento. 2020: pobreza general del 43.9 por ciento, y pobreza extrema en 8.5 por ciento. (Fuente: Inegi). La 4T es una fábrica de pobreza.

Los mexicanos, con AMLO en la Presidencia, son cada vez más pobres: 933 mil trabajadores retiraron dinero de su AFORE por desempleo (Fuente: Consar). Es la realidad amarga que vive el país, con cientos de miles de mexicanos sin empleo ni esperanza con esta fallida 4T. Eso es lo que nos debe preocupar, y no las tarugadas, banalidades y chifladuras demenciales que López Obrador dice un día sí y otro también en su circo mañanero desde Palacio Nacional.

La inflación anual en este sexenio está fuera de control: oficialmente, se ubica entre 8.15 por ciento y 10.08 por ciento. Pero en el bolsillo de los mexicanos, la realidad es otra: los incrementos en precios fluctúan entre 10 y 75 por ciento durante lo que va de 2022.

A junio de este año, se dieron marcados aumentos en los siguientes productos: gasolina, 6.8 por ciento; electricidad, ocho por ciento; gas, 20.4 por ciento; aguacate, 74.8 por ciento; tortilla, 15.8 por ciento; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 10.2 por ciento. (Fuente: Secretaría de Hacienda).

Con base en cifras de Hacienda, el Tren Maya – uno de los armatostes presidenciales-, recibió 20 mil millones de pesos extras; la Secretaría de Energía (Refinería de Dos Bocas), 45 mil millones de pesos extras, mientras que a Educación y Salud les quitaron 41 mil millones de pesos. Ese es AMLO y la 4T: la fórmula perfecta para llevar al país al quebranto financiero.

De acuerdo al estudio del Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México (CFCEM), divulgado el pasado 2 de agosto por el Subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, se comprobaron dos cosas: 1) Durante 2019 -primer año de Gobierno de AMLO sin pandemia-, sí hubo recesión económica de junio 2019 a mayo 2020. 2) Después de 120 meses consecutivos de expansión económica, llegó la recesión en 2019. Léase: llegó AMLO y llegó la recesión. Una desgracia para el país.

Las pérdidas en Pemex, debido a la pésima administración de la 4T, llegan a más de… ¡600 mil millones de pesos! Alrededor de 30 mil millones de dólares. El quebranto financiero nacional ha sido brutal por la necedad de AMLO por convertir a Pemex en una empresa viable, pero con estrategias caducas de los años setentas. Es el anacrónico y delirante sueño petrolero de López Obrador que hoy nos ha llevado a la ruina.

Bajo la dirección de esa página negra de la política llamada Manuel Bartlett, la deuda de la CFE ha crecido en 93 mil millones de pesos. 26 por ciento más que en 2018. (Fuente: CFE).

El subsidio por pasajero al AICM, es de 16 pesos diarios. El subsidio para la Base Militar Aérea de Santa Lucía (no es un Aeropuerto), asciende a cuatro mil 705 pesos diarios. ¿Y quienes pagan las locuras presidenciales que nos conducen al quebranto financiero? Sí, atinó: todos los mexicanos.

El promedio de la tasa de crecimiento anual durante los primeros cuatro años de Gobierno con López Obrador, es el peor de la historia moderna en México. Aquí, las cifras apabullantes: con Salinas de Gortari, el crecimiento durante ese lapso fue del 4.1 por ciento; con Zedillo, del 3.6 por ciento; con Fox, del 1.2 por ciento; con Calderón, del 1.0 por ciento; con Peña Nieto, del 2.6 por ciento; con AMLO, del… ¡-0.4 por ciento! (Fuente: Inegi). Lo advertimos en esta columna desde el segundo año de Gobierno: con López Obrador, será un sexenio perdido en materia económica. El desastre, pues. (A mayor detalle, ver columna “Economía: el sexenio se terminó”. Martín Moreno-Durán. SinEmbargoMX. 1/Abril/2020.

La actividad industrial continúa en picada: durante el mes de mayo se contrajo en 0.2 por ciento. El de AMLO es el Gobierno de los ceros: cero más cero resulta cero. (Fuente: Inegi).

“La actividad económica en México experimentará una mayor debilidad en los próximos meses por altos niveles de inflación, un menor impulso de la demanda, condiciones financieras más estrictas y una desaceleración de la economía estadounidense, anticipan expertos”. (El Financiero – 26 /Julio / 2022).

En 2006, la cobertura de vacunación para niños de entre uno y dos años de edad, llegaba al 84.7 por ciento. Hoy, con la 4T, apenas es de 35.8 por ciento. Un Gobierno socialista criminal.

“Ya no se va a producir cerveza en el norte del país”, ladra López Obrador dentro de sus odios demenciales, arrasando a la economía productiva. “El verdadero riesgo para México sigue siendo interno, no externo”, resumió el desastre económico del país – en breve pero demoledora frase-, la directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base y confiable analista financiera, Gabriela Siller.

Allí está el quebranto económico-financiero de México con AMLO en la Presidencia.

Allí las cifras contundentes, los números que no mienten.

Allí está lo que realmente nos debe preocupar: el bolsillo.

Hay que ponerle un alto a esta desgracia.

