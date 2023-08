Martha Higareda y Karla Souza pagaron gastos de clavadistas en el Mundial de Berlín

Por Jorge Hernández

Los Ángeles, 9 de agosto (La Opinión).– En medio de la controversia que ha generado la falta de apoyo de la Conade a los participantes en Mundiales de pruebas acuáticas, Diego Balleza reveló que fueron actrices quienes los apoyaron económicamente para que pudieran competir él y su compañero en la Copa del Mundo de Clavados de Berlín 2023.

Balleza y Randal Willlars, el otro participante en cuestión, ganaron para México la medalla de bronce en clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros hace unos días y, recientemente, Diego agradeció a la persona que lo apoyó para que pudiera competir, que resultó ser la actriz Martha Higareda.

“Quien me pagó las competencias de Berlín fue Martha Higareda (…) Estoy muy agradecido con esas personas porque me caen del cielo justamente antes de las competencias, si no, no hubiéramos asistido Randal y yo a Berlín; la inscripción a Randal se la pagó Karla Souza”, declaró.