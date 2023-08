Liga Premier: El West Ham ficha al mexicano Edson Álvarez, proveniente de Ajax

Londres, 10 de agosto (AP).— El centrocampista mexicano Edson Álvarez fichó el jueves con el West Ham de la Liga Premier procedente del campeón neerlandés Ajax para reemplazar al recién traspasado Declan Rice.

Ajax informó que el monto inicial de la operación por Álvarez excede más de los 38 millones de euros (41.9 millones de dólares). Firmó un contrato de cinco años.

Want to know more about our Mexican machine? 🤔

Here's the must-know information on our new midfielder 👇

— West Ham United (@WestHam) August 10, 2023