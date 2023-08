VIDEO: Virgin Galactic lleva con éxito a sus primeros turistas al borde del espacio

Por Susan Montoya Bryan y Marcia Dunn

Truth Or Consequences, Nuevo México, EU, 10 de agosto (AP).— Virgin Galactic llevó al borde del espacio a sus primeros turistas el jueves, entre ellos un exatleta olímpico británico que compró su boleto hace 18 años y un dúo de madre e hija procedentes del Caribe.

Tras un breve vuelo en el que los pasajeros disfrutaron de unos minutos de ingravidez, el avión espacial regresó planeando a la pista de aterrizaje del Spaceport America, en el desierto de Nuevo México.

Los familiares y amigos que observaban desde abajo aplaudieron el disparo del motor cohete de la nave, que se desprendió del avión que la había transportado. El cohete alcanzó unos 88 kilómetros de altura.

🤩 We have #Galactic02 take-off from @Spaceport_NM! Our livestream will begin shortly, around 9 am MDT | 11 am EDT, just prior to spaceship release.

📺 WATCH: https://t.co/70ZDzf8stU pic.twitter.com/PcOsegokfU

— Virgin Galactic (@virgingalactic) August 10, 2023