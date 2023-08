Ecuador: FBI investigará asesinato de candidato presidencial; suspenden las campañas

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha anunciado que las autoridades de Estados Unidos han aceptado su petición para colaborar en la investigación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

Según ha informado Lasso, la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) ha aceptado la solicitud formulada por el propio mandatario ecuatoriano y “en las próximas horas” enviará una delegación al país sudamericano.

Horas antes, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, había manifestado en sus redes sociales la predisposición de Washington para participar en la investigación de la muerte de Villavicencio, asesinado en la víspera durante un mitin en Quito.

“Estamos preparados para ayudar a las autoridades locales a llevar ante la Justicia a los perpetradores de este acto atroz”, ha manifestado Blinken, quien además ha trasladado la “enérgica condena” de la administración estadounidense.

We strongly condemn the assassination of Ecuadorian presidential candidate Fernando Villavicencio and offer our condolences to his family and to the people of Ecuador. We stand ready to support local authorities to bring the perpetrators of this heinous act to justice.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 10, 2023