Una combi se estrella con camión en la Tehuacán-Orizaba: deja 5 muertos y 13 heridos

Por Cristobal Lobato González

Ciudad de México, 10 de agosto (AmbasManos).- Un fatal accidente en Santiago Miahuatlán cobró la vida de al menos cinco personas después que una unidad del transporte público se impactara contra un camión en la carretera federal Tehuacán-Orizaba, Villa Alegría, Veracruz.

Además de las personas fallecidas, hay otras 13 que atendieron en el lugar paramédicos de Cruz Roja Mexicana y ambulancias de la zona.

A los heridos los trasladaron de emergencia a diferentes hospitales en el municipio de Tehuacán para su atención inmediata.

El accidente se registró alrededor de las 9:30 horas de este jueves 10 de agosto. Ocurrió después que un vehículo de pasajeros tipo van se impactara contra un camión de redilas en la parte trasera.

A través de sus cuentas de redes sociales, el Gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina confirmó el deceso de las cinco personas y el número de heridos.

Aseguró que se ha brindado todo el apoyo necesario para la atención de las víctimas.

Asimismo, externó su pésame y solidaridad para las familias que lamentablemente perdieron a sus seres queridos.

REALIZAN PERITAJES EN ZONA DEL ACCIDENTE EN MIAHUATLÁN

En estos momentos cuerpos de emergencia siguen laborando en el punto por lo que el paso se encuentra cerrado.

Me informan del accidente registrado en la Carretera Federal Tehuacán-Orizaba, Villa Alegría (zona de Santiago Miahuatlán). Reportes preliminares señalan que cinco personas perdieron la vida y nueve lesionadas que fueron trasladadas a hospitales de Tehuacán. He instruido a… pic.twitter.com/FwN1vboipk — Sergio Salomón (@SergioSalomonC) August 10, 2023

🚨 #Actualización | En relación al lamentable accidente sobre la carretera federal Tehuacán – Orizaba, municipio de Santiago Miahuatlán, se reporta que el número de personas lesionadas es trece, quienes fueron trasladadas a hospitales de Tehuacán para su atención. Se confirma… — Sergio Salomón (@SergioSalomonC) August 10, 2023

Además, se reportaron las muertes a la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las diligencias de levantamiento de cadáver.

En tanto, cuerpos policiacos realizan peritajes en la zona del accidente para determinar cómo sucedieron los hechos y deslindar responsabilidades.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) indicó que labora en la carretera Tehuacán-Orizaba.

También hay presencia de la Guardia Nacional, Policía Estatal y personal de la Cruz Roja Mexicana. Por ello, se exhortó a los automovilistas a conducir con precaución.

Sólo hace un mes, otro fatal accidente en la carretera Amozoc-Perote dejó como saldo tres personas muerta y dos heridas.

El percance se originó alrededor de las 16:30 horas en el kilómetro 21 de la carretera Amozoc-Perote.

Los primeros reportes indicaron que el accidente se originó después que uno de los conductores intentó rebasar con raya continua e invadió el carril. Entonces, cuando se percató de que venía la otra unidad quiso maniobrar, pero el pavimento mojado por la lluvia se lo impidió y chocó de frente contra el otro vehículo.

