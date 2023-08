VIDEOS: Los devastadores incendios forestales dejan al menos 53 muertos en Hawai, EU

Más de mil estructuras quedaron destruidas por las llamas que continúan ardiendo en Lahaina y sus alrededores.

Ty O’Neil, Audrey McAvoy, Jennifer Sinco Kelleher y Christopher Weber

LAHAINA, Hawai, EU (AP) — El Gobernador de Hawai, Josh Green, informó el jueves que 53 personas han muerto por los devastadores incendios forestales en Maui, y es probable que el número de decesos siga en aumento.

Las operaciones de búsqueda y rescate continuaban, señaló Green, y las autoridades prevén que se convierta en el peor desastre natural del estado desde que un tsunami cobró 61 vidas en la Isla Grande en 1961.

Warning graphic video !! survivor escaping the Lahaina Maui Hawaii fire pray for the families of the survivors #lahainafire #Hawaiifire #Pray4hawaii pic.twitter.com/hbiLJfquOb — Charbel H.Najem (@ChNajem) August 10, 2023

Apocalyptic scenes after deadly Maui fires in US State of Hawaii. pic.twitter.com/HU9Vqjpi3T — Project TABS (@ProjectTabs) August 11, 2023

“Con algunas raras excepciones, Lahaina ya sido consumida”, dijo el gobernador a The Associated Press.