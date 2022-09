El llamado de AMLO a los paisanos de no votar por racistas hace eco en EU: expertos

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).– Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el primer Presidente de la historia en tratar de influir en la política estadounidense al llamar a los mexicoamericanos a no votar por los racistas y que, independientemente de su partido, maltraten a los migrantes, y les pidió, directamente, no darles votos.

En la historia reciente, Donald J. Trump conquistó el llamado “voto blanco” del rust belt, trabajadores que se habían sentido abandonados por la clase política y que encontraron en el discurso incendiario del republicano —centrado en criminalizar la migración, llamando a los mexicanos “violadores” y con la promesa de erigir un “gran muro” para frenar los flujos migratorios— un acicate.

Pero ahora la respuesta del Gobierno mexicano hacia este tipo de discurso ha sido no quedarse callado. El Presidente López Obrador ha pedido de tiempo atrás a la comunidad mexicoamericana ver a quién le ha dado su voto y emplearlo como un castigo a quien se oponga a una Reforma Migratoria.

“Ya no queremos que agarren el tema migrante, el tema mexicanos para sacar votos o pretender sacar votos porque también eso cae mal a la gente de Estados Unidos. Pero estos se quedaron en el almanaque: siguen con lo mismo, siguen con lo mismo”, dijo el pasado 18 de agosto.

Respecto a estas declaraciones, el Doctor José María Ramos, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera (Colef), afirmó que el mandatario mexicano tiene “todo el derecho de influir, uno, porque es nuestra población que está en Estados Unidos, dos, existen una serie de temas que están aquejando, que están afectando los niveles de vida, actualmente los temas inflacionarios, los temas de inseguridad en su momento, los temas del COVID, etcétera”.

Sin embargo, para Carlos Marentes, líder de la organización de Trabajadores Agrícolas Fronterizos, los comentarios del tabasqueño son sólo para “colgarse” de las preocupaciones que tienen los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

“El Presidente se ha colgado un poco de la preocupación que tenemos las y los mexicanos en Estados Unidos. Yo creo que se ha colgado de que hay un repudio de parte de la población, no solamente mexicana, también de otras nacionalidades, en contra de estos políticos, es muy fácil hablar de estas gentes porque ya tienen el repudio de la población”, dijo.

“No olvidamos nosotros que el Presidente de México tuvo una buena relación con Trump, y que durante la administración de Donald Trump, el Gobierno mexicano prácticamente se convirtió en el gendarme de los Estados Unidos, de controlar la frontera. De hecho, la Guardia Nacional está dedicada a detener la migración, no solamente de mexicanos, fundamentalmente de centroamericanos, se ven aplicadas las políticas antimigrantes, pero en este caso aplicadas por el Gobierno mexicano”, agregó en entrevista para SinEmbargo.

Aunque no ha sido la única ocasión. El pasado 25 de abril, el titular del Ejecutivo federal llamó a los mexicanos y latinoamericanos establecidos en Estados Unidos a no permitir que México y los países de la región sean usados, por demócratas y republicanos, durante las campañas que vienen, “de piñata”.

“Ahora estoy sintiendo que se está hablando más de México en Estados Unidos y es importante que los mexicanos sepamos el porqué. Este año van a haber elecciones en Estados Unidos. Se va a renovar una parte del Senado y también van a haber elecciones de Gobernador en algunas entidades de la Unión Americana”, recordó en su habitual conferencia matutina.

Por ello, López Obrador señaló que “tanto los de un partido como de otro están queriendo, y ojalá cambien de parecer, poner a México en sus temas de debate con lo migratorio, tratando de sacar raja de las fobias racistas, discriminatorias que existen en Estados Unidos y en todo el mundo”.

“Entonces es muy bueno que se sepa que nosotros no vamos a permitir a ningún partido de los dos de Estados Unidos, ni a ningún candidato que utilicen a México como piñata y que nos van a tener que tratar con respeto, como lo hacemos nosotros que somos respetuosos con otros pueblos y con otros gobiernos”, sostuvo desde Palacio Nacional.

El mandatario mexicano ha aprovechado en distintas ocasiones la palestra de la mañanera para pedirle a los paisanos que tienen origen mexicano y que votan en Estados Unidos, así como a todos los hispanos que tienen ciudadanía estadounidense que “si se maltrata a México o a algún país de América Latina o del Caribe, no voten por esos partidos y por esos candidatos, sean del Partido Demócrata o sean del Partido Republicano, que no olviden sus orígenes”.

“Lo que dice la canción de Rubén Blades, que no lo olviden: ‘El que no quiere a su Patria, no quiere a su madre’. Entonces vamos a estar aquí pendientes y cuando alguien se exceda y ofenda, lo vamos a señalar para que nuestros paisanos nos ayuden porque son 40 millones los mexicanos que viven en Estados Unidos, de la comunidad hispana más grande”, agregó en agosto pasado.